A franciák legyőzésével rajtolt a magyar válogatott

Csoma Kristóf (b) és a francia Thomas Vernoux a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság A csoportjának első fordulójában játszott Franciaország - Magyarország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 10-én.

Varga Zsolt együttese hétfőn Montenegró ellen folytatja szereplését, és ha győz, akkor gyakorlatilag biztosan az A csoport első helyezettjeként jut tovább, mivel szerdán a négyes leggyengébbje, Málta ellen ugrik medencébe.

A csoportkör után az A és a C, illetve a B és a D kvartett 1-3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

Férfi Európa-bajnokság (Belgrád):

A csoport, 1. forduló:

Magyarország-Franciaország 15-7 (4-1, 6-4, 2-0, 3-2)

gólszerzők: Manhercz 4, Vigvári Vi. 3, Fekete, Nagy Ák., Varga 2-2, Vismeg, Vigvári Ve. 1, illetve Vernoux 5, Guerin, Bouet 1-1

Magyarország:

Csoma Kristóf - Vismeg Zsombor, Varga Vince, Nagy Ádám, Vigvári Vince, Manhercz Krisztián, Fekete Gergő - cserék: Angyal Dániel, Batizi Benedek, Jansik Szilárd, Kovács Péter, Nagy Ákos, Vigvári Vendel

A két együttes a felkészülés alatt két találkozót is vívott egymással: Párizsban Nagy Ádám utolsó másodpercben szerzett góljával mentette ötméteresekre a mérkőzést a magyar csapat, amely végül nyert is, a trebinjei tornán viszont már remek játékkal, fölényes, 20-7-es sikert aratott. Világversenyen a párizsi olimpián találkoztak legutóbb a csapatok, a magyarok akkor 13-12-re győztek, a franciák számára viszont emlékezetes a 2024 év elejei dohai világbajnokság, amelynek negyeddöntőjében 11-10-re diadalmaskodtak.

Az Eb nyitómérkőzéséről Varga Zsolt szövetségi kapitány a 15 fős keretből Tátrai Dávidot hagyta ki, míg a kapu előtt Csoma Kristóf tempózott.

A Belgrade Arénában - amelyben ezen a viadalon akár 12 500 néző is szurkolhat - mindössze néhány tucat, főként magyar drukker gyűlt össze a találkozóra, ami előtt a szokásoktól eltérően felváltva mutatták be a játékosokat. Az első néhány percben mindkét együttes sok hibával játszott, de a magyarok nyugodtak meg hamarabb, s elsőként Vigvári Vince, majd Manhercz lőtt gólt gyors lefordulásból. Csoma magabiztos védésekkel mutatkozott be, s bár az első magyar fór kimaradt, Manhercz akcióból lőtt a francia kapus feje fölött a hálóba. A franciák ötméteresből iratkoztak fel az eredményjelzőre, de Fekete fórból gyorsan visszaállította a különbséget (4-1).

A második felvonás elején Manhercz harcolt ki ötméterest, Vigvári Vince pedig értékesítette a büntetőt, a másik oldalon Guerin lőtt nehéz szögből szép gólt. Manhercz a következő támadásból újra akcióból talált be, a rivális kettős előnyből volt eredményes, Fekete pedig ismét egyenlő létszámnál szerzett gólt. Jansik tanítani való labdaszerzése után Vismeg indult meg, és egyedül be is fejezte az akciót, a franciák horvát szövetségi kapitánya, Vjekoslav Kobescak pedig időt kért. A rivális hosszú idő után akciógólt szerzett, de így tett Nagy Ákos is, akinek óriási lövése a felső lécről pattant a képzeletbeli gólvonal mögé. A franciákat legjobbjuk, Thomas Vernoux tartotta némiképpen meccsben, a nagyszünetben azonban így is öt gól volt a különbség, Nagy Ákos megúszásból szerzett találatát követően (10-5).

Csoma-védéssel, majd Varga-góllal indult a harmadik negyed, ami után két kivédekezett fór és egy labdaszerzés után ismét utóbbi talált be. Ebben a játékrészben védekezésben nyújtott kiemelkedő teljesítményt a magyar válogatott, amelynek köszönhetően gyakorlatilag eldöntötte az összecsapást (12-5).

A záró nyolc percből közel három perc lepörgött, a kapitány egy emberelőny megjátszása előtt időt kért, a fórból ötméteres lett, Vigvári Vendel pedig magabiztos ítélet-végrehajtónak bizonyult. A magyarok a nagy különbségű vezetés ellenére is kőkeményen védekeztek, egy újabb elszalasztott francia fór után pedig Manhercz már a negyedik gólját szerezte lefordulásból.

A majdnem két teljes negyednyi gólcsendet Vernoux távolról törte meg, kozmetikázva ezzel egy kicsit az eredményt. A túloldalon Vigvári Vince fejezett be egy kissé nehézkesen megjáratott fórt, a végére pedig magyar részről maradt még egy újabb remek emberhátrányos védekezés is (15-7).