Tízgólos magyar siker Románia ellen

Lukács Péter, a magyar (b) és Szász András, a román válogatott játékosa a Magyarország - Románia felkészülési férfi kézilabda-mérkőzésen a győri Audi Arénában 2026. január 9-én.

A két csapat szombaton, zárt kapuk mögött ismét megmérkőzik egymással.

A jövő csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságra készülő magyar keretből Imre Bence és Andó Arián maradt ki, a sérüléssel küszködő csapatkapitány, Bánhidi Bence pedig bár be volt nevezve, de a kispadról nézte végig a meccset.

A kezdést gyászszünet előzte meg a decemberben elhunyt Róth Kálmán, a Győri ETO KC és a magyar női utánpótlás-válogatottak korábbi mestere, a Győr utánpótlás-igazgatója emlékére.

A románok csak egyszer, 4-3-nál vezettek az egész mérkőzésen, és utoljára 5-5-nél volt döntetlen az állás. Ezt követően a házigazdák egy 7-0-s sorozattal elhúztak. Ehhez a jó védekezés, illetve Palasics Kristóf védései mellett a bravúros labdaszerzések is kellettek. Ezt követően jöttek a cserék magyar oldalon, és az alaposan megfiatalított, tapasztalatlanabbá vált válogatott egymás után három gólt kapott. Az első félidő hátralévő részében meglátszott a csapat teljesítményén az összeszokottság hiánya, ennek ellenére öt találatot sikerült megőrizni az előnyből.

A szünetben a pályán ünnepélyesen elbúcsúztatták Lékai Mátét, Ancsin Gábort és Balogh Zsoltot, akik a közelmúltban vonultak vissza a válogatottságtól.

A második félidőt szinte ugyanaz a "csikócsapat" kezdte, amely az első befejezte, a rutint Bartucz László és Rosta Miklós képviselte, védekezésben pedig Sipos Adrián és Ligetvári Patrik jött erősítésnek. Négyes gólsorozattal kezdtek a magyarok, majd egy ideig felváltva születettek a találatok, a 46. percben pedig először alakult ki tízgólos különbség, és ez megmaradt egészen a legvégéig.

Bartucz László 11, Palasics Kristóf öt védéssel vette ki részét a sikerből. A magyar együttes legjobbjának Ligetvári Patrikot választották. A túloldalon Daniel Stanciuc nyolc gólt lőtt, Ionut Iancu hat, Mihai Popescu öt védéssel zárt.

A két csapat 81. egymás elleni mérkőzésén 13 döntetlen és 37 román siker mellett 31. alkalommal győztek a magyarok.

A dán-svéd-norvég közös rendezésű kontinenstorna kristianstadi csoportjában a magyar együttes jövő pénteken Lengyelországgal, vasárnap Olaszországgal, január 20-án pedig Izlanddal találkozik egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut.