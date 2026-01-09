El Clásico lesz a döntőben

A Real Madrid lesz a címvédő FC Barcelona ellenfele a spanyol labdarúgó Szuperkupa döntőjében.

Fotó: Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Real 2-1-re nyert csütörtökön az Atlético Madrid ellen a szaúdi Dzsiddában zajló torna második elődöntőjében.

A másik ágon, szerdán a címvédő FC Barcelona 5-0-ra legyőzte az Athletic Bilbaót. A döntőt vasárnap - magyar idő szerint - 20 órától rendezik.

Az El Clásico két résztvevője 19. alkalommal találkozik egymással a Spanyol Szuperkupában, az eddigi mérleg tíz Real- és hat Barcelona-siker mellett két döntetlen.