El Clásico lesz a döntőben
A Real 2-1-re nyert csütörtökön az Atlético Madrid ellen a szaúdi Dzsiddában zajló torna második elődöntőjében.
Fotó: Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A másik ágon, szerdán a címvédő FC Barcelona 5-0-ra legyőzte az Athletic Bilbaót. A döntőt vasárnap - magyar idő szerint - 20 órától rendezik.
Az El Clásico két résztvevője 19. alkalommal találkozik egymással a Spanyol Szuperkupában, az eddigi mérleg tíz Real- és hat Barcelona-siker mellett két döntetlen.
Spanyol Szuperkupa, elődöntő:
Real Madrid-Atlético Madrid 2-1 (1-0)
szerdán játszották:
FC Barcelona-Athletic Bilbao 5-0 (4-0)