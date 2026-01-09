Sport
Egy pontot szereztek Szoboszlaiék az éllovas vendégeként
A rangadó óriási taktikai csatát hozott, helyzetek egyik oldalon sem alakultak ki túlságosan gyakran. A két magyar válogatott futballista egyaránt végigjátszotta az összecsapást, amelynek során Szoboszlai többször is próbálkozott kapura lövéssel - kétszer szabadrúgásból -, de ezek a kísérletei pontatlannak bizonyultak.
A Liverpool végül szöglet és kaput eltaláló lövés nélkül zárta a rangadót.
Az Arsenal így nem tudta kihasznál közvetlen riválisainak - a Manchester Citynek és az Aston Villának - a szerdai pontvesztéseit, s változatlanul hat pont az előnye az élen.
Premier League, 21. forduló:
Arsenal-Liverpool FC 0-0
szerdán játszották:
Burnley-Manchester United 2-2 (1-0)
Newcastle United-Leeds United 4-3 (1-2)
Fulham-Chelsea 2-1 (0-0)
Brentford-Sunderland 3-0 (1-0)
Crystal Palace-Aston Villa 0-0 (0-0)
Bournemouth-Tottenham Hotspur 3-2 (2-1)
Everton-Wolverhampton Wanderers 1-1 (1-0)
Manchester City-Brighton 1-1 (1-0)
kedden játszották:
West Ham United-Nottingham Forest 1-2 (1-0)