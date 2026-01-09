2026. január 9., péntek

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.55 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Egy pontot szereztek Szoboszlaiék az éllovas vendégeként

MH/ MTI
 2026. január 9. péntek. 7:12
Megosztás

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló, címvédő Liverpool FC gól nélküli döntetlent játszott az éllovas Arsenal vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának csütörtök esti zárómérkőzésén.

Egy pontot szereztek Szoboszlaiék az éllovas vendégeként
Egy pontot szereztek Szoboszlaiék az éllovas Arsenal vendégeként
Fotó: Ben STANSALL / AFP

A rangadó óriási taktikai csatát hozott, helyzetek egyik oldalon sem alakultak ki túlságosan gyakran. A két magyar válogatott futballista egyaránt végigjátszotta az összecsapást, amelynek során Szoboszlai többször is próbálkozott kapura lövéssel - kétszer szabadrúgásból -, de ezek a kísérletei pontatlannak bizonyultak.

A Liverpool végül szöglet és kaput eltaláló lövés nélkül zárta a rangadót.

Az Arsenal így nem tudta kihasznál közvetlen riválisainak - a Manchester Citynek és az Aston Villának - a szerdai pontvesztéseit, s változatlanul hat pont az előnye az élen.

Premier League, 21. forduló:

Arsenal-Liverpool FC 0-0


szerdán játszották:

Burnley-Manchester United 2-2 (1-0)

Newcastle United-Leeds United 4-3 (1-2)

Fulham-Chelsea 2-1 (0-0)

Brentford-Sunderland 3-0 (1-0)

Crystal Palace-Aston Villa 0-0 (0-0)

Bournemouth-Tottenham Hotspur 3-2 (2-1)

Everton-Wolverhampton Wanderers 1-1 (1-0)

Manchester City-Brighton 1-1 (1-0)


kedden játszották:

West Ham United-Nottingham Forest 1-2 (1-0)

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink