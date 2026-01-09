Egy pontot szereztek Szoboszlaiék az éllovas vendégeként

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló, címvédő Liverpool FC gól nélküli döntetlent játszott az éllovas Arsenal vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának csütörtök esti zárómérkőzésén.

A rangadó óriási taktikai csatát hozott, helyzetek egyik oldalon sem alakultak ki túlságosan gyakran. A két magyar válogatott futballista egyaránt végigjátszotta az összecsapást, amelynek során Szoboszlai többször is próbálkozott kapura lövéssel - kétszer szabadrúgásból -, de ezek a kísérletei pontatlannak bizonyultak.

A Liverpool végül szöglet és kaput eltaláló lövés nélkül zárta a rangadót.

Az Arsenal így nem tudta kihasznál közvetlen riválisainak - a Manchester Citynek és az Aston Villának - a szerdai pontvesztéseit, s változatlanul hat pont az előnye az élen.