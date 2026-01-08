2026. január 8., csütörtök

Előd

Sport

Szófia rendezi az idei ökölvívó Európa-bajnokságot

Szeptember 15–26.: jön az év csúcseseménye

MH/ MTI
 2026. január 8. csütörtök. 11:33
Szófia ad otthont az ökölvívók idei Európa-bajnokságának, melyre szeptemberben kerül sor.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Robyn Beck

A magyar szövetség Facebook-oldala szerint a kontinensviadalon tíz-tíz férfi (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, +90 kg) és női súlycsoportban (48, 51, 54, 57, 60, 65, 70, 75, 80, +80 kg) hirdetnek győztest. A sportág idei csúcseseményét szeptember 15. és 26. között rendezik meg a bolgár fővárosban.

Bulgária legutóbb 2015-ben, Szamokovban volt házigazdája boksz Eb-nek. Akkor a magyar csapat Csóka Nándor révén egy bronzérmet szerzett.

