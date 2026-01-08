2026. január 9., péntek

Sérülés miatt lemaradt az Olimpáról

Tess Ledeux francia világbajnok síző nem indult

MH/MTI
 2026. január 8. csütörtök. 22:19
Nem épült fel agyrázkódásából, így lemarad a milánói-cortinai téli olimpiáról a háromszoros világbajnok szabadstílusú síző, Tess Ledeux.

Sérülés miatt lemaradt az Olimpáról
Tess Ledeux világbajnok siző.
Fotó: AFP/Ben Stansall

A 24 esztendős francia versenyző – aki a legutóbbi játékokon, Pekingben big airben ezüstérmes lett – egy világkupaversenyen bukott nagyot tavaly márciusban, csütörtökön pedig bejelentette: ebben a szezonban nem fog versenyezni.

„A hátralévő idő túl kevés, a kockázat pedig túl nagy. Az orvosi stábbal közösen úgy határoztunk, hogy kihagyom a szezont a saját védelmemben és azért, hogy biztosítsam a teljes felépülést mindenféle szükségtelen kockázat vállalása nélkül” – közölte Ledeux.

