Sérülés miatt lemaradt az Olimpáról

Nem épült fel agyrázkódásából, így lemarad a milánói-cortinai téli olimpiáról a háromszoros világbajnok szabadstílusú síző, Tess Ledeux.

A 24 esztendős francia versenyző – aki a legutóbbi játékokon, Pekingben big airben ezüstérmes lett – egy világkupaversenyen bukott nagyot tavaly márciusban, csütörtökön pedig bejelentette: ebben a szezonban nem fog versenyezni.

„A hátralévő idő túl kevés, a kockázat pedig túl nagy. Az orvosi stábbal közösen úgy határoztunk, hogy kihagyom a szezont a saját védelmemben és azért, hogy biztosítsam a teljes felépülést mindenféle szükségtelen kockázat vállalása nélkül” – közölte Ledeux.