Ritkán látható jelenet a Magyar Kupában + VIDEO

Fogalmazzunk úgy, számon kérte a bírót. A magáról megfeledkezett pécsi drukkert azonnal kivezették a csarnokból, csapatát viszont nem zavarta össze a közjátékkal.

Botrányos jelenetek tarkították a Pécs–DVTK női Magyar Kupa-negyeddöntőt. A hazai csapat egyik magáról megfeledkezett szimpatizánsa egy vitatott ítélet után nemes egyszerűséggel odarohant Nagy Viktor játékvezetőhöz, és hátulról meglökte, válaszul a biztonságiak azonnal kivezették a csarnokból. Az incidensnek bizonyára lesznek további fegyelmi vonzatai is.

Objektum doboz

Pécsi öröm, miskolci bánat

A váratlan közjáték mindenesetre nem zavarta meg a pécsieket, akik 83–66-os bravúrgyőzelemmel jutottak be a miskolci MK Final Fourba – a DVTK így nagy meglepetésre címvédőként és rendezőként marad le a márciusi négyes döntőről.

A hazai kosárlabda-lelátókon szerencsére kevéssé jellemzőek a fizikai atrocitások, még ha három hónappal ezelőtt nagy nyilvánosságot is kapott a férfibajnokságban a ZTE azóta elzavart amerikai légiósának ritkán látható ámokfutása, amely eset aztán világszerte nagy „karriert” futott be – írta meg a Mandiner.