Nyilatkozott Szalai Attila az ír meccs kapcsán

Csaknem két hónap telt el az Írország ellen elveszített labdarúgó világbajnoki selejtező óta, amelynek következtében a magyar válogatott lemaradt a pótselejtezőről, de a török élvonalban szereplő Kasimpasa légiósa, Szalai Attila még mindig igazságtalannak érzi a vereséget.

„Huszonnyolc éve nem jártunk vb-pótselejtezőn, amitől karnyújtásnyira kerültünk – vagy talán még közelebb –, a saját kezünkben volt a sorsunk. Írország ellen mindent megtettünk, szívünket-lelkünket kitettük a pályára, de ez sem volt elég. Szerintem ezért érezzük igazságtalannak a vereséget” – mondta az 53-szoros válogatott védő a Nemzeti Sportnak adott interjúban.

Hozzátette, könnyebb lenne elfogadni a történteket, ha az ellenfél lett volna az erősebb, „de mi futballoztunk jobban, és mégis az írek szereztek több gólt. A kiesés mindenkinek óriási fájdalom és csalódás, de végére kell érnünk a gyászmunkának, hogy a veszteségélmény pluszmotivációt jelentsen a jövőben” – részletezte.

A hátvéd a nyár óta a Hoffenheim kölcsönjátékosaként visszatért a török élvonalba, amelyben 2021 januárjától két és fél éven keresztül a Fenerbahcét erősítette, jelenleg viszont a Kasimpasa futballistája.

„A Hoffenheimnél nem úgy számolnak velem, mint szerettem volna, márpedig mindenáron játszani akartam. Megkeresett a Kasimpasa, és kézenfekvő volt a visszatérésem Törökországba” – utalt a védő arra, hogy beszéli a nyelvet, ismeri a Süper Liget, a játékosokat, az ellenfeleket és Isztambult is, „már amennyire külföldiként egy tizenhatmilliós metropoliszt lehetséges kiismerni” – zárta Szalai, aki kölcsönszerződése ellenére már csapatkapitány, miután a bosnyák válogatott Haris Hajradinovic keresztszalag-szakadást szenvedett.

A török bajnokság jövő hét végén folytatódik, a Kasimpasa az Antalyasport fogadja. Mindkét csapat egyaránt tizenöt pontot szerzett eddig, Szalai csapata a 14. helyen áll a 18 csapatos mezőnyben, ellenfele egy pozícióval lemaradva követi.