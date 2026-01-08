Megint „csak" döntetlent ért el a Manchester City

A Manchester City hazai pályán csak 1-1-es döntetlent ért el a Brighton ellen az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának szerdai játéknapján. Josep Guardiola vezetőedzőnek sérülés miatt két meghatározó védőjét, a horvát Josko Gvardiolt és a portugál Ruben Diast is nélkülöznie kellett, együttese azonban a norvég Erling Haaland szezonbeli huszadik bajnoki találatával így is megszerezte a vezetést.

Hiába szerzett újra gólt Haaland, ezúttal csak 1 pont lett a Cityé

A vendégek azonban a második játékrészben a japán Mitoma Kaoru góljával egyenlítettek és meg is őrizték a döntetlent a lefújásig, így egy ponttal távoztak.

A klubvilágbajnok és Konferencia Liga-címvédő Chelsea a spanyol Marc Cucurella kiállítása miatt közel hetven percet emberhátrányban játszott a Fulham vendégeként és végül 2-1-re kikapott. A csapat kedden kinevezett új vezetőedzője, Liam Rosenior még csak a lelátóról nézte játékosai teljesítményét.

A Bournemouth Antoine Semenyo 95. percben szerzett góljával múlta felül 3-2-re a vendég Tottenhamet, ami annak fényében érdekes, hogy a ghánai támadónak vélhetően ez volt az utolsó meccse a csapatban, ugyanis sajtóhírek szerint csütörtökön már a Manchester Citynél vesz majd részt orvosi vizsgálaton azelőtt, hogy odaszerződik.

Premier League, 21. forduló: Burnley-Manchester United 2-2 (1-0), Newcastle United-Leeds United 4-3 (1-2), korábban: Fulham-Chelsea 2-1 (0-0), Brentford-Sunderland 3-0 (1-0), Crystal Palace-Aston Villa 0-0. Bournemouth-Tottenham Hotspur 3-2 (2-1). Everton-Wolverhampton Wanderers 1-1 (1-0). Manchester City-Brighton 1-1 (1-0). kedden játszották: West Ham United-Nottingham Forest 1-2 (1-0). csütörtökön játsszák: Arsenal-Liverpool FC 21.00.