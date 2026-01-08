Jó döntést hozott Varga Barnabás?

Halmosi Péter szerint az AEK Athénba igazoló 31 éves csatár jó döntést hozott. A korábbi válogatott focista úgy véli, Varga Barnabás csak akkor tudott volna topbajnokságba menni, ha fiatalabb lenne.

Sokan azt várták, hogy az öt topbajnokság – angol, német, olasz, spanyol, francia – valamelyikébe igazol a Ferencvárostól távozó Varga Barnabás. Mint ismert, a 31 éves válogatott focista ezzel szemben a görög AEK Athénban folytatja a pályafutását. Az egykori magyar válogatott játékos, Halmosi Péter szerint előbbire csak akkor lett volna reális esély, ha Varga fiatalabb lenne. Véleménye szerint a csatár helyes döntést hozott, vette észre a Metropol.

„Barni fejjátéka Európában az egyik legjobb, úgy érkezik a kapu elé, ahogy csak kevesen, két helyzetéből egyet mindig gólra vált – tipikus csatár, az edzők álma” – fogalmazott a vaol.hu-nak a Haladás, az osztrák Grazer AK, az angol Hull City és Plymouth egykori játékosa.

Halmosi Péter még Szombathelyen focizott, amikor a klub masszőre, Jakab Ferenc kint dolgozott Ausztriában, pont annál a csapatnál, ahol Varga Barnabás játszott.

„Jaksi” már akkor is mondta, hogy micsoda remek csatár, ritka az ilyen – tette hozzá a korábbi 35-szörös válogatott labdarúgó, aki szerint a 31 éves csatár jól döntött, hogy most váltott.

„Ki tudja, hogy fél vagy egy év múlva lettek-e volna ilyen lehetőségei, illetve ugye akkor még idősebb lett volna. Nagyjából most volt az utolsó jó lehetősége a váltásra. Varga jól járt, hiszen - ahogy olvasni - sokkal jobban fog keresni majd, mint itthon - és az FTC is jól járt pénzügyileg az eladásával. Potom pénzért vették, sokszoros áron adták el. Másrészt szerintem a környezetváltozás is jót tesz neki”.

Halmosi egyáltalán nem félti Varga Barnabást, aki már a nemzetközi kupameccseken és a válogatottban is bizonyította, hogy jól bírja a nyomást.

„Ha nem is máról-holnapra, de rövid időn belül simán beilleszkedik a csapatba és egyik vezéregyénisége lesz az athéni klubnak - szállítja majd a gólokat ott is” – nyilatkozta az egykori focista.