Gólokkal mutatkozott be Görögországban Varga Barnabás + VIDEÓ
Igaz, még csak az edzésen
A görög lapok korábban azt írták, hogy a 31 éves támadó körülbelül 4,5 millió euróért vált klubot
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek
Első edzésén – tőle megszokott módon – gólokkal hívta fel magára a figyelmet.
A tervek szerint a hétvégén már tétmérkőzésen is bizonyíthat, hiszen együttese az Arisz otthonában lép pályára. A 13-szoros görög bajnok jelenleg egyetlen ponttal vezeti a tabellát a rekordbajnok Olympiacos előtt – írta meg a Mandiner.