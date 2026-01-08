Gólokkal mutatkozott be Görögországban Varga Barnabás + VIDEÓ

Kedden hivatalossá vált, hogy Varga Barnabás az AEK Athén labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. A görög lapok korábban azt írták, hogy a 31 éves támadó körülbelül 4,5 millió euróért vált klubot, vagyis a transzferrel a Ferencváros kasszája nagyságrendileg 1,8 milliárd forinttal gazdagodik.

A görög lapok korábban azt írták, hogy a 31 éves támadó körülbelül 4,5 millió euróért vált klubot

Első edzésén – tőle megszokott módon – gólokkal hívta fel magára a figyelmet.

Objektum doboz

A tervek szerint a hétvégén már tétmérkőzésen is bizonyíthat, hiszen együttese az Arisz otthonában lép pályára. A 13-szoros görög bajnok jelenleg egyetlen ponttal vezeti a tabellát a rekordbajnok Olympiacos előtt – írta meg a Mandiner.