Dakar-rali: Lateganék maradtak az élen

Az autósoknál a Fordot vezető amerikai Mitch Guthrie, Kellon Walch kettős nyerte az ötödik szakaszt, összetettben pedig továbbra is a dél-afrikai Henk Lategan, Brett Cummings duó vezet a Dakar-ralin, amelynek csütörtöki versenynapján a motorosoknál az összetettben az ausztrál Daniel Sanders állt az élre.

Szerdáról csütörtökre virradóra a sivatagban aludtak a versenyzők, majd reggel a Bivouac Refuge és Ha'il közötti 414 kilométer várt a rájuk. A távból 356 kilométer volt gyorsasági, amit Guthrie-ék tettek meg a leggyorsabban, alig egy perccel megelőzve a spanyol Nani Roma, Alex Haro, illetve bő két perccel a cseh Martin Prokop, Viktor Chytka kettőst. Az összetettben vezető Lategan, Cummings-duónak (Toyota) nem volt jó napja, Guthrie-éktól ugyanis közel 13 perccel maradt el, előnye pedig hét percről 3:17 percre olvadt a Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin katari, belga egységgel szemben.

A motorosoknál a napot az élről kezdő spanyol Tosha Schareina nem ment rosszul, Hondájával csupán két perccel volt lassabb a legjobb idővel beérő argentin Luciano Benavidesnél, ám kapott egy tízperces büntetést, ezzel pedig a negyedik helyig csúszott vissza összesítésben. Az élre így a KTM ausztrál versenyzője, Daniel Sanders állt, aki csütörtökön a harmadik lett. A motorosoknál a szatmárnémeti születésű Gyenes Emánuel a 27. lett csütörtökön, és a 26. helyről indul pénteken. A mezőny tagjai ismét a sivatagban töltik az éjszakát, majd pénteken Ha'ilból Rijádba mennek, a 920 kilométerből pedig 331 lesz a mért szakasz.

A több mint 800 résztvevővel elrajtolt 48. Dakar-ralin - amely a világ leghosszabb és legnehezebbnek tartott tereprali-versenye - csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakasz és majdnem 8000 kilométeres össztávot teljesítenek a résztvevők Szaúd-Arábiában. Az idei Dakar a hatodik, amelyet a szaúdi sivatagban bonyolítanak le, a cél Janbuban lesz jövő szombaton.