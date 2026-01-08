Barnsley ellen rajtol a Liverpool

A három magyar játékost foglalkoztató Liverpool hétfőn a harmadosztályú Barnsley ellen mutatkozik be az angol labdarúgó FA Kupa 2025/26-os idényében.

A Barnsley ellen kezdi meg szereplését a Liverpool

Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik és Pécsi Ármin klubja annak ellenére is toronymagas esélyesnek számít a legjobb 32 közé jutásért rendezett találkozón, hogy csütörtökön (ma) még az Arsenal otthonában vár rá rangadó a bajnokságban.

Az 1887-ben alapított Barnsley jelenleg a 17. helyen áll a 24 csapatos League One-ban, ahol négy bajnoki óta nyeretlen, így óriási meglepetés lenne, ha a kupasorozat 1912-es győztese akár csak megszorongatná a nyolcszoros aranyérmes liverpooliakat.

A többi magyar érdekeltségű együttes közül Kosznovszky Márk csapatára, a másodosztályban a kiesés ellen küzdő Portsmouth-ra vár a legnehezebb feladat vasárnap délután a Premier League-ben listavezető Arsenal ellen. A magyar középpályást december 29-én a Charlton elleni bajnokin 20 perc után súlyosnak tűnő térdsérülés miatt le kellett cserélni, klubja azonban azóta nem adott hírt arról, mennyi kihagyás vár rá.

Callum Styles edzőváltás után lévő együttesére, a másodosztályban 18. helyezett West Bromwich Albionra – szintén vasárnap – rangadó vár az egy pozícióval előtte álló Swansea vendégeként, míg az ugyancsak a Championshipben érdekelt, ott 20. Blackburn aznap a vele azonos osztályban szereplő, ott hetedik Hull Cityhez látogat. A vendégek térdműtét után lábadozó magyar válogatott kapusa, Tóth Balázs legutóbb már leülhetett az együttes kispadjára, és jó esély van arra, hogy ezen a mérkőzésen visszatérjen.

A legjobb 64 között négy párosításban találkoznak Premier League-ben érdekelt csapatok: a Tottenham Hotspur az Aston Villát, az Everton a Sunderlandet, a Newcastle United a Bournemouth-t, míg a Manchester United a Brightont fogadja. A címvédő Crystal Palace a hatodik vonalban szereplő Macclesfieldhez látogat.

A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd ha szükséges, tizenegyespárbaj következik.