Öt gólt lőtt és bejutott a Spanyol Szuperkupa döntőjébe a Barcelona

A szaúdi Dzsiddában rendezett összecsapáson, 23 fokos melegben a címvédő FC Barcelona 5-0-ra legyőzte az Athletic Bilbaót szerdán, a spanyol labdarúgó Szuperkupa első elődöntőjében.

Fermín López egy találattal és két gólpasszal járult hozzá a vártnál is simább sikerhez

A bajnokságban is címvédő katalánok a 22. és a 38. perc között négyszer is betaláltak, eldöntve ezzel a fináléba kerülést. Raphael Dias Belloli két góllal és egy gólpasszal, Fermín López és Roony Bardghji pedig egyaránt egy találattal és két gólpasszal járult hozzá a vártnál is simább sikerhez.

SPANYOL SZUPERKUPA - ELŐDÖNTŐ

BARCELONA–ATHLETIC BILBAO 5–0 (4–0)

Dzsidda, Abdullah király Stadion. Vezette: I. Díaz

BARCA: Joan García – Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde (Martín, 64.) – Pedri (Olmo, 72.), F. de Jong (Bernal, 64.) – Bardghji (Yamal, 72.), Raphinha (Rashford, 65.), Fermín López – Ferran Torres. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

BILBAO: Unai Simón – Areso, Vivian, Paredes, Boiro (Lekue, 57.) – Jauregizar, Rego (S. Sánchez, 61.) – Berenguer, Sancet (Ruíz de Gallareta, 55.), Navarro (Unai Gómez, 55.) – Inaki Williams (Guruzeta, 55.). Vezetőedző: Ernesto Valverde

Gólszerző: Ferran Torres (22.), Fermín López (30.), Bardghji (34.), Raphinha (38., 52.)

Az elmúlt másfél évben a két csapat ötödször találkozott egymással, a Barcelona ötödször nyert, a gólkülönbség pedig 16-1 ebben az időszakban.

A döntőt vasárnap - magyar idő szerint - 20 órától rendezik.

Csütörtökön játsszák: Atlético Madrid-Real Madrid 20.00