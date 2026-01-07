2026. január 8., csütörtök

Sport

Megint győzött a Fradi Európa-liga-ellenfele

Egyre inkább formába lendül a nagy múltú csapat

MH/MTI
 2026. január 7. szerda. 8:59
A Ferencváros január végi Európa-liga-ellenfele, a Nottingham Forest sorozatban négy elveszített bajnoki után győzött újra az angol labdarúgó Premier League-ben, miután kedden este 2-1-re nyert a West Ham United vendégeként.

Fotó: Ben STANSALL / AFP

A 21. forduló nyitómérkőzésén a West Ham United öngóllal vezetést szerzett ugyan, de a vendégek a második félidőben fordítottak, a végeredményt Morgan Gibbs-White állította be a 89. percben tizenegyesből.

Bár győzelmével a Nottingham maradt a 17. helyen, hét pontra eltávolodott a kiesőzónától. A házigazda tizedik egymást követő bajnokiján maradt nyeretlen.

Premier League, 21. forduló: West Ham United-Nottingham Forest 1-2 (1-0), szerdán játsszák: Fulham-Chelsea 20.30, Brentford-Sunderland 20.30, Crystal Palace-Aston Villa 20.30, Bournemouth-Tottenham Hotspur 20.30, Everton-Wolverhampton Wanderers 20.30, Manchester City-Brighton 20.30, Burnley-Manchester United 21.15, Newcastle United-Leeds United 21.15, csütörtökön játsszák: Arsenal-Liverpool FC 21.00.

A tabella: 1. Arsenal 48 pont, 2. Manchester City 42, 3. Aston Villa 42, 4. Liverpool FC 34, 5. Chelsea 31, 6. Manchester United 31...20. Wolverhampton Wanderers 6.

