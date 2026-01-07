2026. január 8., csütörtök

Megfiatalított kerettel érkezik a magyarok csoportellenfele

A montenegróiak ellen hétfőn játszanak a mieink a Belgrade Arenában

MH/MTI
 2026. január 7. szerda. 10:05
Több fiatal játékossal a keretében vág neki a szombaton kezdődő belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságnak a montenegrói válogatott, a magyarok csoportellenfele.

A magyar vízilabda-válogatott gőzerővel készül a kontinensviadalra
Fotó: Facebook/VLV - magyar férfi vízilabda-válogatott

A totalwaterpolo.com című szaklap beszámolója szerint Dejan Savic szövetségi kapitány a 18 fős keretbe jelölte Danilo Stupart, aki tavaly aranyérmet nyert az U18-as Eb-n, valamit az azon a tornán a legértékesebb játékosnak választott Strahinja Gojkovicot is. Rajtuk kívül ugyancsak 20 éven aluli Srdjan Janovic, míg Balsa Vuckovic idén ünnepli a 21. születésnapját.

