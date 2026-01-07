Megfiatalított kerettel érkezik a magyarok csoportellenfele

Több fiatal játékossal a keretében vág neki a szombaton kezdődő belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságnak a montenegrói válogatott, a magyarok csoportellenfele.

A totalwaterpolo.com című szaklap beszámolója szerint Dejan Savic szövetségi kapitány a 18 fős keretbe jelölte Danilo Stupart, aki tavaly aranyérmet nyert az U18-as Eb-n, valamit az azon a tornán a legértékesebb játékosnak választott Strahinja Gojkovicot is. Rajtuk kívül ugyancsak 20 éven aluli Srdjan Janovic, míg Balsa Vuckovic idén ünnepli a 21. születésnapját.