Megfiatalított kerettel érkezik a magyarok csoportellenfele
A montenegróiak ellen hétfőn játszanak a mieink a Belgrade Arenában
A magyar vízilabda-válogatott gőzerővel készül a kontinensviadalra
Fotó: Facebook/VLV - magyar férfi vízilabda-válogatott
A totalwaterpolo.com című szaklap beszámolója szerint Dejan Savic szövetségi kapitány a 18 fős keretbe jelölte Danilo Stupart, aki tavaly aranyérmet nyert az U18-as Eb-n, valamit az azon a tornán a legértékesebb játékosnak választott Strahinja Gojkovicot is. Rajtuk kívül ugyancsak 20 éven aluli Srdjan Janovic, míg Balsa Vuckovic idén ünnepli a 21. születésnapját.