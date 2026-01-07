Ez a Dakar-rali aktuális állása

Az autósoknál a dél-afrikai Henk Lategan és Brett Cummings duója volt a leggyorsabb a Dakar-rali szerdán rendezett negyedik szakaszán, ezzel pedig az összetettben is az élre állt. A motorosok mezőnyében a spanyol Tosha Schareina sorozatban második szakaszgyőzelmét aratta, amelynek eredményeként ő az új éllovas az összesítésben.

A maratoni etap végén a résztvevőknek egy kijelölt táborhelyen, a sivatagban kell tölteniük az éjszakát Al Ula környékén, nincs külső szerviz, a versenyzők ugyanakkor segíthetnek egymásnak, miközben csupán egy sátorra, egy hálózsákra és a szervezők által kiosztott élelmiszeradagokra támaszkodhatnak.

A verseny honlapja szerint Lateganék több mint hét percet adtak a másodikként záró, ötszörös győztes Nasszer al-Attijahnak, az összetettben pedig majdnem négyperces előnyük van a katari versenyzővel és belga navigátorával, Fabian Lurquinnal szemben. A szerdai szakaszt a lengyel Marek Goczal, Maciej Marton kettős fejezte be harmadikként, de az összetettben a dobogós helyezés változatlanul a Mattias Ekström, Emil Bergkvist svéd duóé.

Ugyancsak szerdán műszaki problémák miatt visszalépett a címvédő szaúdi Jazid al-Radzsi.

A motorosok mezőnyében Schareina mögött a keddi naphoz hasonlóan megint az amerikai Ricky Brabec volt a második, de csupán hat másodperccel maradt el a győztestől, így pedig az összetettben azonos az ideje az éllovas spanyol riválisával. Brabec ugyanakkor még nem nyert szakaszt a mostani viadalon, így hivatalosan Schareina az első helyezett négy etap után.

A Classic géposztályban szereplő Gaál Roland, Eigner Mihály kettős szerdán 37. lett, az összetettben pedig a 49., a hozzá hasonlóan Mitsubishi Pajeróval versenyző Balázs Szabolcs, Tempfli László duó 80. volt a szakaszon és összetettben a 68. helyről várja a folytatást.

A viadal a sivatagban töltött éjszaka után csütörtökön az Al Ula és Ha'il közötti 356 kilométeres gyorsasági szakasszal folytatódik.

A több mint 800 résztvevővel elrajtolt 48. Dakar-ralin – amely a világ leghosszabb és legnehezebbnek tartott tereprali-versenye – csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakasz és majdnem 8000 kilométeres össztávot teljesítenek a résztvevők Szaúd-Arábiában.

Az idei Dakar a hatodik, amelyet a szaúdi sivatagban bonyolítanak le, a cél Janbuban lesz jövő szombaton.

Eredmények, 4. szakasz (Al Ula – Al Ula, 452 km):

autósok:

1. Henk Lategan, Brett Cummings (dél-afrikai, Toyota) 4:47:08 óra

2. Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 7:03 perc hátrány

3. Marek Goczal, Maciej Marton (lengyel, Toyota) 14:15 p h.

Az összetettben:

1. Lategan, Cummings 16:29:15 óra

2. al-Attijah, Lurquin 3:55 perc hátrány

3. Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Ford) 13 p h.

motorosok:

1. Tosha Schareina (spanyol, Honda) 4:31:56 óra

2. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 6 másodperc hátrány

3. Skyler Howes (amerikai, Honda) 10 mp h.

...32. Gyenes Emánuel (romániai) 1:16:43 óra h.

Az összetettben:

1. Schareina 16:45:40 óra

2. Brabec azonos idővel

3. Daniel Sanders (ausztrál, KTM) 1:24 perc hátrány

...28. Gyenes 3:22:35 óra h.