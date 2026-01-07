A címvédő DVTK lemaradt a miskolci Final Fourról

A címvédő DVTK 83-66-ra kikapott a bajnokságban listavezető Pécs otthonában az MK-negyeddöntő slágermeccsén. A bajnokság két legjobb gárdája, a veretlenül éllovas baranyaiak és az NB I-ben eddig egyszer alulmaradt miskolciak csaptak össze. A szövetségi kapitányként is dolgozó Völgyi Péter együttese ráadásul annak a tudatában utazott el Pécsre, hogy ha alulmarad, akkor házigazda létére csak nézőként lehet jelen a márciusi Final Fourban, amelynek a DVTK Aréna ad otthont.

Ebben a szezonban előzőleg a két gárda egyszer találkozott, novemberben Djokics Zseljko tanítványai 62-46-ra nyertek Pécsen. A szerdai csatában a tavaly MK-bronzérmes házigazdák - akik decemberben a rájátszásban búcsúztak az Európa Kupától - fej fej mellett haladtak az Euroligában is érdekelt Diósgyőrrel. Az idény során odahaza még veretlen Pécs főként a cseh válogatott Julia Reisingerova révén 47-42-es előnyben volt a nagyszünetben, az első félidő a várt nagy küzdelmet hozta, és az összes statisztikai mutatóban szinte egyformán álltak a felek. Térfélcsere után a miskolciak a litván Monika Grigalauskyte, a csapatkapitány Kányási Veronika és a nemrég honosított Kathryn Westbeld kosaraival tartották a lépést az NKA-val, az utolsó negyed viszont pécsi fölénnyel indult, két perccel a vége előtt már 77-66 volt az állás. Innen már nem volt visszaút a címvédő számára, amely így csak a lelátóról követheti a saját csarnokában sorra kerülő Final Fourt. A házigazdáknál Reisingerova 21 ponttal remekelt, a túloldalon Grigalauskyte és a spanyol Paula Ginzo 10-10 pontig jutott.

A bajnok Sopron Basket a Csatát fogadta, és a meccs gyakorlatilag az első negyedben eldőlt, amelyet 33-9-re hozott az Euroliga 2022-es győztese. A félidőben már 60-28-ra vezettek a hazaiak, a meccs legjobbja a Sopront erősítő, decemberben igazolt amerikai Sam Fuehring lett 20 ponttal. Az elődöntőben a Sopron a Péccsel száll szembe.

A Magyar Kupában legutóbb negyedik TFSE végig alárendelt szerepet játszott Szekszárdon, ahol a tolnaiak az utolsó negyedben kiengedve is magabiztosan jutottak tovább a négy közé. A Szekszárd az elődöntőben a BEAC-cal vagy a Vasassal csap majd össze.

Az MK-ban a bajnoki alapszakasz első köre után az első nyolc helyen álló csapat vehet részt. A Magyar Kupa négyes döntőjét március 28-29-én rendezik a DVTK Arénában. A Diósgyőr tavaly márciusban ötödször hódította el az MK-serleget, mivel a pécsi fináléban 87-81-re legyőzte a Győrt, amely ezúttal nem vesz részt a kupaküzdelmekben.

Eredmények, Killik László Női Magyar Kupa, negyeddöntő: TARR KSC Szekszárd–TFSE 83-67 (22-15, 18-13, 26-17, 17-22),

NKA Universitas Pécs–DVTK HUNTHERM 83-66 (24-24, 23-18, 12-15, 24-9), Sopron Basket–Csata TKK 89-64 (33-9, 27-19, 16-19, 13-17)