Rekordpénzdíjért teniszezik az Australian Open mezőnye
A tavalyihoz képest 16 százalékkal emelkedik az ausztrál nyílt teniszbajnokság összdíjazása
Az Australian Open mezőnye idén is rekord pénzdíjért versenyezhet
Fotó: AFP/Charly Triballeau
A selejtezős nyeremények 16 százalékkal emelkednek, a főtáblán pedig az egyes és páros minden fordulójában legalább 10 százalékkal nő az összeg. Az Australian Open összdíjazása 55 százalékkal növekedett 2023 óta.
Az idei első Grand Slam-tornán a kvalifikáció hétfőn, a főtáblás meccsek pedig jövő vasárnap rajtolnak. A főtáblán öt magyar teniszező szerepel.