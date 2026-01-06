Rekordpénzdíjért teniszezik az Australian Open mezőnye

A melbourne-i szervezők tájékoztatása szerint az idén már 111,5 millió ausztrál dollárt (24,5 milliárd forint) osztanak szét a játékosok között, 2025-ben még "csak" 96,5 millió volt a pénzalap. A férfi és női egyéni győztes 4,15 millióval (913 millió forint) gazdagodik, ami 19 százalékkal több a tavalyinál.

A selejtezős nyeremények 16 százalékkal emelkednek, a főtáblán pedig az egyes és páros minden fordulójában legalább 10 százalékkal nő az összeg. Az Australian Open összdíjazása 55 százalékkal növekedett 2023 óta.

Az idei első Grand Slam-tornán a kvalifikáció hétfőn, a főtáblás meccsek pedig jövő vasárnap rajtolnak. A főtáblán öt magyar teniszező szerepel.