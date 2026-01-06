„Nem kell rendbe tenni a védekezésünket”

Nem kell rendbe tenni a csapat védekezését – mondta az M4 Sportnak Bognár György, a labdarúgó Fizz Ligában harmadik helyezett Paksi FC vezetőedzője a csapat őszi teljesítményét értékelve.

„Nagy butaság az önjelölt szakíróktól, hogy rendbe kell tenni a védekezést, vagy éppen a támadást. Ez együtt működik: amikor támadsz, védekezni is kell, és fordítva. A mi védekezésünk eddig is ugyanígy működött, ezzel nincs mit kezdeni. Nyilván egyéni teljesítményektől is függ, hogy stabilabb vagy éppen gyengébb a védekezés. Vagy azt a filozófiát követjük, hogy mi lőjük a legtöbb gólt, és ez bizony védekezés szempontjából nehézségekkel jár, vagy elkezdünk védekezni, és nem lesz ennyi helyzetünk, nem szerzünk ennyi gólt” – fogalmazott Bognár, hozzátéve: ő arra szavaz, ők lőjék a legtöbb gólt, mert akkor nagy bajuk nem lesz.

A tréner az előző idénybeli eredményekkel és az ősszel szerzett pontokkal elégedett, a mostani szezon első felében mutatott játékkal azonban nem.

„Tudtuk, következményekkel jár szakmailag, ha több fiatalt próbálunk egyszerre berakni a csapatba. Emiatt nem tudtuk irányítani a meccsek nagy részét úgy, mint az utóbbi években, most hullámzó volt a teljesítményünk mérkőzéseken belül is” – értékelte csapata teljesítményét a 64 éves szakember.

Bognár örül, hogy Ádám Martin, Lenzsér Bence és Windencker József is a csapattal tart a törökországi edzőtáborba. Ugyanakkor Hahn János még nem tud elutazni Belekbe, ahol négy mérkőzést játszanak majd a tolnaiak komoly ellenfelekkel.

A célkitűzésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: „mindenből hozzuk ki a lehető legjobbat”.

Ugyanakkor hozzátette, az, hogy kétszer egymás után megnyerték a Magyar Kupát, nem jelenti azt, hogy ezúttal is döntőbe kerülnek.

Windecker József már felépült a Kisvárda elleni mérkőzésen szerzett sérüléséből és nagyon várja, hogy megkezdjék az alapozást. A csapatkapitány szerint fontos a jó kezdés.

„A tavaszi első hat mérkőzés elég kemény lesz a csapat számára. Ez sok mindenre választ fog adni” – mondta a 33 éves játékos.

A reményeket illetően elmondta: „Jó lenne ismét kupadöntőt játszani ismét. A bajnokság pedig kiélezett, természetesen örülnénk, ha oda tudnánk érni az első háromba.”