2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Minden út Milánóba vezet

Egy hónap múlva kezdődnek a téli ötkarikás játékok

MH/ MTI
 2026. január 7. szerda. 5:59
Megosztás

Bizakodóan nyilatkozott az egy hónap múlva kezdődő milánói-cortinai téli ötkarikás játékok előkészületeivel kapcsolatban Christophe Dubi, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) lebonyolításért felelős igazgatója.

Minden út Milánóba vezet
A Milano Cortina 2026 olimpia február 6. és 22. között kerül megrendezésre
Fotó: Kaname Muto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

„Már csak egy hónap van a megnyitóig, ebben az időszakban minden összefut. Az előkészületek a tervezési fázisból az összes versenyhelyszínen átlépnek a teljes megvalósítás fázisába” – emlékeztetett rá Dubi a francia hírügynökség megkeresésére.

„A legutóbbi tesztversenyek megmutatták a felkészültség szintjét és értékes tanulságokkal szolgáltak” – mondta, hozzátéve, hogy a tapasztalatok erősítették a bizalmat.

„A felelősségeket és a határidőket egyértelműen meghatároztuk, mindenki pontosan tudja, mi a feladata a következő napokban. Olaszország ráadásul támaszkodhat nemzetközi téli sportesemények szervezésében szerzett hosszú időre visszanyúló komoly tapasztalataira” – fogalmazott Dubi.

Korábban műszaki probléma adódott a livignói olimpiai helyszínen, ahol a hódeszka és a szabadstílusú sí versenyszámait rendezik. Eltört egy cső a Livigno Hóparkban, de karácsony hetében sikerült kicserélni, így azóta zavartalan a hókészítés. A szervezők közlése szerint naponta 28 000 köbméter hó előállítását tudják garantálni, az 53 hóágyú tökéletesen működik.

Milánóban ugyanakkor még mindig zajlik az építkezés a férfi jégkorongtorna nagy arénájánál, a Szent Júlia Csarnoknál (Santagiulia). A létesítmény felavatására ezen a héten kerül sor, olasz bajnoki és kupameccsel tesztelik majd a helyszínt. Kanadai médiabeszámoló szerint már nem a teljes befejezés a központi kérdés, hanem az, hogy a helyszín megfelelően működik-e majd, a jég bírja-e a napi három mérkőzéssel járó terhelést.

Ugyanakkor Luc Tardif, a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) elnöke hétfőn úgy fogalmazott, „az infrastruktúra, az öltözők, a jégpálya készen áll, fantasztikus bajnokság lesz”.

A milánói-cortinai téli olimpia február 6-án kezdődik és 22-ig tart.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Éles teszt az Eb-n

Éles teszt az Eb-n

ĀIndul az olimpiai „főpróba” a rövidpályás gyorskorcsolyázó olimpikonok számára