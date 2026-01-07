Minden út Milánóba vezet

„Már csak egy hónap van a megnyitóig, ebben az időszakban minden összefut. Az előkészületek a tervezési fázisból az összes versenyhelyszínen átlépnek a teljes megvalósítás fázisába” – emlékeztetett rá Dubi a francia hírügynökség megkeresésére.

„A legutóbbi tesztversenyek megmutatták a felkészültség szintjét és értékes tanulságokkal szolgáltak” – mondta, hozzátéve, hogy a tapasztalatok erősítették a bizalmat.

„A felelősségeket és a határidőket egyértelműen meghatároztuk, mindenki pontosan tudja, mi a feladata a következő napokban. Olaszország ráadásul támaszkodhat nemzetközi téli sportesemények szervezésében szerzett hosszú időre visszanyúló komoly tapasztalataira” – fogalmazott Dubi.

Korábban műszaki probléma adódott a livignói olimpiai helyszínen, ahol a hódeszka és a szabadstílusú sí versenyszámait rendezik. Eltört egy cső a Livigno Hóparkban, de karácsony hetében sikerült kicserélni, így azóta zavartalan a hókészítés. A szervezők közlése szerint naponta 28 000 köbméter hó előállítását tudják garantálni, az 53 hóágyú tökéletesen működik.

Milánóban ugyanakkor még mindig zajlik az építkezés a férfi jégkorongtorna nagy arénájánál, a Szent Júlia Csarnoknál (Santagiulia). A létesítmény felavatására ezen a héten kerül sor, olasz bajnoki és kupameccsel tesztelik majd a helyszínt. Kanadai médiabeszámoló szerint már nem a teljes befejezés a központi kérdés, hanem az, hogy a helyszín megfelelően működik-e majd, a jég bírja-e a napi három mérkőzéssel járó terhelést.

Ugyanakkor Luc Tardif, a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) elnöke hétfőn úgy fogalmazott, „az infrastruktúra, az öltözők, a jégpálya készen áll, fantasztikus bajnokság lesz”.

A milánói-cortinai téli olimpia február 6-án kezdődik és 22-ig tart.