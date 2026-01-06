Milliókért vitték el Varga Barnabást

Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója elárulta, a görög labdarúgó-bajnokságban szereplő AEK Athén „valamivel többet” fizetett Varga Barnabásért a sajtóban megjelent négy és fél millió eurónál.

„Barnabás egyértelműen érzékeltette és kijelentette, hogy mindenképpen váltani szeretne, márpedig, ha egy játékos ilyen helyzetről tájékoztat, azt nehéz nem figyelembe venni” – mondta a sportigazgató az M1 aktuális csatornának adott interjúban, majd hozzátette, a magyar válogatott csatár az elmúlt két és fél évben nagyon sokat tett a klubért, de bízik benne, hogy a csapattársai, akik eddig az árnyékában voltak, a gólok tekintetében megfelelő módon pótolják.

„Képességeit tekintve a Bundesligában is megállná a helyét, de a klubok életében más tényezők is szerepet játszanak. Nem biztos, hogy a valamivel több mint négy és fél millió eurós pénzügyi csomagot az AEK-en kívül más klub is megfizette volna” – fogalmazott. Emlékeztetett, hogy Varga Barnabás már 31 éves, vagyis ekkora mértékű transzferdíj kifizetése a Ferencváros értékrendjét is mutatja az európai piacon.

„Ez az üzlet is bizonyítja, hogy a Fradinál bárki számára megnyílhatnak a kapuk, de ez a magyar labdarúgás sikere is egyben” – mondta a sportigazgató.

Az M1-nek a csatár menedzsere, Paunoch Péter azt hangsúlyozta, hogy szerinte Varga Barnabás minden szempontból előrelép ezzel az igazolással.

„Az AEK Athén anyagilag és szakmailag is előrelépés Barnabásnak, mert minden poszton válogatott labdarúgók játszanak a csapatban, tizenöt országból. És hát nyugodtan kijelenthető, hogy a görög bajnokság erősebb a magyarnál” – részletezte, majd hozzátette, a váltásnál fontos szempont volt, hogy a leendő klub támadófutballt játsszon és élcsapat legyen.

Az AEK Athén a Konferencia-ligában szerepel, az alapszakaszból a harmadik helyen jutott tovább a márciusi nyolcaddöntőbe, s kiemeltként várja leendő ellenfelét, nem mellékesen pedig a tizenkétszeres görög bajnok első helyen áll hazája bajnokságában.

„A görög klub sportigazgatója elmondta, nem egy csatárt keresnek, hanem Varga Barnabást” – mondta a menedzser, majd kifejtette, a három és fél éves szerződés egy harminc évnél idősebb játékosnál egyértelműen a bizalom jele.

Varga Barnabás a vasárnap 18.30-kor kezdődő Arisz Szaloniki elleni idegenbeli bajnokin mutatkozhat be új csapatában.