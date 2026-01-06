Chelsea új vezetőedzője lett Liam Rosenior

A 41 éves angol szakember a francia Strasbourg együttesét hagyta ott a londoniak kedvéért. A klubhonlap keddi beszámolója alapján a trénerrel 2032-ig tartó szerződést kötöttek.

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy a Chelsea engem nevezett ki. Hiszek a csapatmunka és az egységesség fontosságában, ez lesz a közös munkánk alapja. Nagyon vágyom a sikerre, amiért minden nap mindent meg is fogok tenni” – mondta Rosenior, aki játékosként több angol csapatot is erősített az élvonalban és a másodosztályban, edzői pályafutását pedig a Derby Countynál kezdte 2022-ben.

Ezt követően annál a Hull Citynél dolgozott, amelyben 2010 és 2015 között 161 alkalommal lépett pályára: az együttes kispadján 2022 novembere és 2024 májusa között 78 alkalommal ült, menesztése után pedig 2024 nyara óta a Strasbourgot irányította, amellyel tavaly a hetedik helyen zárt, így bejutott a Konferencia-ligába.

Chelsea-s elődjének, az olasz Enzo Marescának múlt csütörtökön annak ellenére köszönték meg a munkát, hogy a klubbal megnyerte a Konferencia-ligát és a klubvilágbajnokságot is. Az együttes 20 forduló után ötödik a Premier League-ben – ahol négy összecsapás óta nyeretlen –, míg a Bajnokok Ligája alapszakaszának folytatását a 13. helyről várja.