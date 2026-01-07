Hazai vereséggel kezdte a rájátszást a Szolnok

A BL tizedik idényében a magyar bajnok decemberben 3/3-as győzelmi mérleggel zárta az alapszakaszt, így az F csoport másodikjaként jutott tovább. A nyolc kvartett győztese közvetlenül a legjobb 16 közé került, míg a másodikok és harmadikok párokba rendeződve két győzelemig tartó rájátszást vívnak a nyolcaddöntős szakaszért.

Vedran Bosnic vezetőedző együttese - amely 14/1-es mutatóval vezeti az NB I tabelláját - ezúttal is "albérletben", Miskolcon vívta hazai mérkőzését, mivel a nemzetközi szövetség előzőleg erre a szintre alkalmatlannak találta a Tiszaligeti Sportcsarnokot. Az ellenfél a Trieste volt, amely 2/4-es mutatóval fejezte be szereplését az E csoportban, ám intő jel lehetett az Olaj számára, hogy a túloldalon négy korábbi NBA- és két Euroliga-játékos is volt a keretben. Az adriai gárda jelenleg a 12. helyen áll a 16 csapatos olasz bajnokságban.

A két együttes első találkozóján a nyitónegyed végére alakult ki az addigi legnagyobb különbség, amikor a Tisza-partiak öt ponttal elhúztak. A folytatásban az amerikai Le'Tre Darthard és Brady Skeens kosarainak köszönhetően az ellenfél eleinte nem tudott közelebb zárkózni, de a nagyszünetben egy dudaszós duplával már a triesztiek vezettek 38-37-re.

Térfélcsere után jobbára az olaszoknál volt az előny, ekkor a válogatott Somogyi Ádám vette vállaira csapatát, és időnként látványos megoldásokkal a mezőny legjobbjává lépett elő. Néhány elrontott magyar támadás azonban nagyot fordított a meccsen, mivel a 29. percben tíz ponttal meglépett a rivális (48-58). Az 50-63-ról induló zárószakaszban a Szolnok már nem tudott ritmust váltani, a Trieste pedig tovább növelte előnyét, és végül megérdemelten került 1-0-ás előnybe. A hazaiak legjobbja Somogyi lett 12 ponttal.

Eredmény, rájátszás a nyolcaddöntőért, 1. mérkőzés: NHSZ-Szolnoki Olajbányász - Trieste (olasz) 62-82 (22-17, 15-21, 13-25, 12-19) A Szolnok legjobb dobói: Somogyi 12, Darthard 11, Skeens 11

Az egyik fél második sikeréig tartó párharc - amelynek a győztese bejut a nyolcaddöntőbe - csütörtökön folytatódik Triesztben, az esetleges harmadik mérkőzésre jövő kedden kerül sor a DVTK Arénában.