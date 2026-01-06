Venus Williams és Kyrgios is vereséggel tért vissza

A 45 éves Venus Williams és a wimbledoni teniszbajnokságon korábban döntős Nick Kyrgios is vereséggel tért vissza hosszas kihagyás után.

A hétszeres Grand Slam-bajnok Williams az aucklandi versenyen kezdte meg 33. profi szezonját, és 6:4, 4:6, 6:2-re kikapott a világranglistán 52. Magda Linette-től. A lengyel játékos mindössze kétéves volt, amikor a jelenleg csak 582. Williams 1994-ben debütált a profik között a kaliforniai Oaklandben.

Az amerikaiak volt világelsője 2015-ben megnyerte az új-zélandi tornát, begyűjtve a 41-ediket összesen 46 trófeájából. Williams előzőleg az augusztusi US Openen szerepelt, ahol szintén az első fordulóban búcsúzott, mivel három szettben kikapott a 11. helyen kiemelt cseh Karolina Muchovától.

Brisbane-ben is köszönthettek a szurkolók egy nagy visszatérőt a harmincéves Kyrgios személyében. A botrányairól is elhíresült, szemlátomást erőnléti problémákkal küszködő játékos 6:3, 6:4-re alulmaradt az amerikai Aleksandar Kovaceviccsel szemben. A meccs mindössze 65 percig tartott. Az ausztrál fenegyerek tíz hónap kihagyás után lépett pályára Brisbane-ben, ahol 2018-ban diadalmaskodott. Ezúttal szabadkártyával indult azután, hogy tavaly sérülései miatt mindössze öt mérkőzést vívott, és legutóbb a márciusi, miami versenyen szerepelt.

Kyrgios, aki jelenleg mindössze 670. a világranglistán, december 28-án a „nemek harcának” elnevezett bemutató mérkőzésen 6:3, 6:3-ra legyőzte a női világelső Arina Szabalenkát Dubajban. Az esélyek kiegyenlítése érdekében a fehérorosz játékos térfelének területét kilenc százalékkal csökkentették, és a labdamenetek előtt csak egy szervára volt lehetőség.