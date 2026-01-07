A "Zebrák" és a "Farkasok" is győztek

A negyedik Juventus a Sassuolo, az ötödik AS Roma pedig a Lecce vendégeként nyert magabiztosan az olasz labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának keddi játéknapján.

A Juventus az első félidőben öngóllal jutott vezetéshez, majd a második félidő közepén Fabio Miretti és Jonathan David egy percen belül eldöntötte a meccset

A torinói együttes az első félidőben öngóllal jutott vezetéshez, majd a második félidő közepén Fabio Miretti és Jonathan David egy percen belül eldöntötte a meccset.

A rómaiak már a 14. percben előnybe kerültek, majd a második félidő derekán az ukrán Artem Dovbik góljával tették biztossá sikerüket.

Serie A, 19. forduló: Pisa-Como 0-3 (0-0), Lecce-AS Roma 0-2 (0-1), Sassuolo-Juventus 0-3 (0-1), szerda: Bologna-Atalanta 18.30, Napoli-Hellas Verona 18.30, Lazio-Fiorentina 20.45, Parma-Internazionale 20.45, Torino-Udinese 20.45, csütörtök: Cremonese-Cagliari 18.30, AC Milan-Genoa 20.45.