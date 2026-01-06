A csillagok vezették a kinevezésig

A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest új vezetőedzője, Szélesi Zoltán szerint a kinevezése a szerencsés csillagállásnak is köszönhető, és ezt ki kellett használnia.

Szélesi Zoltán lett az Újpest új vezetőedzője

A korábbi 28-szoros válogatott labdarúgó 2024 márciusától a magyar U21-es válogatott szövetségi edzőjeként dolgozott, múlt hét kedden viszont elfoglalta az Újpest vezetőedzői posztját. A váltásról az M4 Sportnak nyilatkozott.

„Úgy fogalmaznék, hogy az MLSZ-től átjöttem az Újpesthez, és csak köszönettel tartozom a szövetségnek, egyszer majd a jövőben szívesen visszatérnék” – kezdte a 44 éves korábbi hátvéd, aki játékosként két időszakban összesen kilenc idényen keresztül futballozott az Újpestben.

„Az érzéseim kristálytiszták, a lila szín mindig is itt virított a ruhámon, sőt a szívemben is” – fogalmazott, majd hozzátette, Dárdai Pállal több mint húszéves a barátságuk, így a sportigazgatónak nem is kellett meggyőznie, hogy elvállalja a csapat irányítását.

„A biztos tulajdonosi háttér, a sportigazgató hívószava és az újpesti lehetőség együtt olyan szerencsés csillagállás, amelyet ki kellett használnom” – mondta.

Hangsúlyozta továbbá, mennyire fontos, hogy a szakmai stábban további egykori újpesti kötődésű játékosok is helyet kaptak, Balajcza Szabolcs kapusedzőként, Egressy Gábor pedig a sportigazgató tanácsadójaként.

„Mindannyian tisztában vagyunk az elvárással, játékos és vezető egyaránt. A kiindulási alap megvan, innentől kezdve a szakmai stáb és a játékosok teljesítményén múlik, hogy a klub hasznára legyünk” – zárta a szakember.

Az Újpest az őszi szezont követően a nyolcadik helyen áll a bajnokságban, a két és fél hét múlva esedékes első „tavaszi” fordulóban pedig Nyíregyházán lép pályára.