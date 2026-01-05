Sport
Továbbra is hibátlan a Debrecen
A Bajnokok Ligájában is szereplő hajdúságiaktól betegség miatt hiányzott a válogatott jobbszélső, Grosch Vivien
Eredetileg a Pest vármegyei csapat lett volna a házigazda, de a DVSC szombati, Storhamar elleni sorsdöntő BL-találkozója miatt a pályaválasztói jog felcserélését kérte, amelyhez a Vác sportszerűen hozzájárult.
A Debrecen Európa-bajnoki bronzérmes csapatkapitánya, Tóvizi Petra másfél perc után elcsúszott, majd segítséggel sántikált le a pályáról, ám rövid ápolás után tudta folytatni a mérkőzést. Rövid, gyors támadások jellemezték a találkozót, kiegyenlített volt az első félidő. A szünet utáni percekben viszont négy-ötgólos előnyt dolgozott ki a házigazda, ahol bemutatkozott és be is talált a klub akadémiáján nevelkedett jobbszélső, a 19 esztendős Ratalics Luca.
A végjátékra 11 találatra növelte a különbséget a Debrecen, amelyre ezzel a mérkőzéssel együtt 26 nap leforgása alatt hét találkozó vár.
Eredmény (a magyar szövetség honlapja alapján): DVSC Schaeffler-Váci NKSE 35-24 (15-14)
A tabella: 1. DVSC Schaeffler 20 pont, 2. Győri Audi ETO KC 18, 3. FTC-Rail Cargo Hungaria 18, 4. MOL Esztergom 13, 5. Alba Fehérvár KC 12, 6. Váci NKSE 11, 7. SZKKA 8...14. Kozármisleny 0.