Továbbra is hibátlan a Debrecen

A Debrecen tíz mérkőzés után is százszázalékos a női kézilabda NB I-ben, miután első 2026-os találkozóján 35-24-re felülmúlta a vendég Vácot.

Eredetileg a Pest vármegyei csapat lett volna a házigazda, de a DVSC szombati, Storhamar elleni sorsdöntő BL-találkozója miatt a pályaválasztói jog felcserélését kérte, amelyhez a Vác sportszerűen hozzájárult.

A Debrecen Európa-bajnoki bronzérmes csapatkapitánya, Tóvizi Petra másfél perc után elcsúszott, majd segítséggel sántikált le a pályáról, ám rövid ápolás után tudta folytatni a mérkőzést. Rövid, gyors támadások jellemezték a találkozót, kiegyenlített volt az első félidő. A szünet utáni percekben viszont négy-ötgólos előnyt dolgozott ki a házigazda, ahol bemutatkozott és be is talált a klub akadémiáján nevelkedett jobbszélső, a 19 esztendős Ratalics Luca.

A végjátékra 11 találatra növelte a különbséget a Debrecen, amelyre ezzel a mérkőzéssel együtt 26 nap leforgása alatt hét találkozó vár.