Sport

Továbbra is erős a magyar jelenlét a világranglistán

Öt hazai játékos szerepel az első 100 között

MH/ MTI
 2026. január 5. hétfő. 9:31
Öt magyar játékos található az első 100 között a férfi és női teniszezők idei első világranglistáján.

Továbbra is erős a magyar jelenlét a világranglistán
A nőknél Bondár Annáé a legjobb helyezés, ő jelenleg a 73. helyen áll a világranglistán
Fotó: AFP/Clive Brunskill

A nőknél Bondár Annáé a legjobb helyezés, ő jelenleg a 73., míg Udvardy Panna a 87., Gálfi Dalma pedig az előző rangsorhoz képest öt helyet javítva a 94.

A férfiaknál Marozsán Fábián – aki hétfőn (ma) kezd Hongkongban – az 53. helyről indítja a 2026-os esztendőt, a héten Brisbane-ben szereplő Fucsovics Márton pedig egy pozícióval mögötte állva az 54.

Az első 200-ban még egy magyar található: a hongkongi selejtezőben kiesett Piros Zsombor most a 162.

A férfiak világranglistáját változatlanul a spanyol Carlos Alcaraz, a nőkét pedig a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti.

