Menesztette Rúben Amorimot a Manchester United

A klub hétfőn a honlapján jelentette be a hírt, egy nappal azután, hogy az együttes 1-1-es döntetlent játszott a kiesés elől menekülő Leeds United vendégeként. Amorim a találkozót követően határozottan kijelentette, hogy nem fog lemondani és ki szeretné tölteni menedzseri szerződését, mely 2027 nyaráig szólt.

„Így, hogy a Manchester United a hatodik helyen áll a Premier League-ben, a klub vezetése úgy döntött, ez remek alkalom a váltásra. A jelenlegi állapot ugyanis kiváló esélyt ad az új stábnak arra, hogy a csapat a lehető legelőkelőbb helyen végezzen a szezon végén” - áll az MU közleményében.

Amorim 2024. november 11-én vette át a Vörös Ördögök irányítását, s azóta 63 tétmérkőzésen mindössze 24 győzelmet aratott a gárda. A szakember legnagyobb sikereként az előző szezonban az Európa-liga fináléjába vezette a gárdát, ahol kikapott a Tottenham Hotspurtől.

A klub később bejelentette, hogy Darren Fletcher, az ifjúsági csapat edzője irányítja a gárdát a szerdai, Burnley elleni mérkőzésen. A 41 éves skót szakember játékosként 342 tétmérkőzésen lépett pályára a manchesterieknél. Két ikerfia tagja az MU felnőtt keretének.