MH
 2026. január 5. hétfő. 17:56
Frissítve: 2026. január 5. 19:33
Önálló, egyedi gyűjtői dobozban elérhető sportkártyagyűjteményt kapott az Aranycsapat, a Budapest Honvéd és a Real Madrid legendája.

Megjelent a Puskás-kártyakollekció
Puskás Ferenc magyar labdarúgó 1954-ben
Fotó: AFP/Staff/Intercontinentale

A sportkártyagyűjtés több évtizedes hagyományra tekint vissza, amely az elmúlt években világszerte új lendületet kapott, és ismét a figyelem középpontjába helyezte a gyűjtést mint értéket - írja a Felvidék Ma. Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, e termékek felületein a világában számos legendás sportoló kapott már helyet az elmúlt évtizedek során, ikonikus alakok és világsztárok jelentek meg különféle a kollekciókban.

Puskás Ferenc neve sem volt ismeretlen a gyűjtők számára - fogalmaznak - lévén az ötvenes évektől napjainkig számos album tartalmazott róla kártyákat. A puskas.com legutóbbi Panini-szerződésének köszönhetően például három éven keresztül, összesen 46 országban gyűjthették a rajongók a róla készült termékeket. A sorban egyébként akadnak japán nyelvű felirattal ellátott változatok is - emelik ki a cikkben.

Arra ugyanakkor eddig nem volt példa, hogy a magyar és a nemzetközi futball egyik legnagyobb alakja önálló, átfogó sportkártya-gyűjteményt kapjon. Mint fogalmaznak, Puskás Ferenc páratlan életművét mindeddig nem dolgozta fel egy komplex, kizárólag neki szentelt kollekció. Ez a hiány most megszűnt.

