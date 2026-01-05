Kilép Djokovic

Novak Djokovic vasárnap bejelentette, hogy kilép az általa is alapított érdekvédelmi szervezetből, a Profi Teniszezők Szövetségéből (PTPA), mert nem elégedett a csoport átláthatóságával és irányításával.

A volt világelső, 24-szeres Grand Slam-győztes játékos 2020-ban, Vasek Pospisillel hozta létre a PTPA-t azzal a céllal, hogy erősítse a játékosok képviseletét a sportágon belül.

„Büszke vagyok arra a jövőképre, amelyet Vasek és én az alapításkor felvázoltunk: erősebb, függetlenebb hangot akartunk biztosítani a játékosoknak” – fogalmazott most a szerb sztár. – „De világossá vált számomra, hogy az általam képviselt értékek már nem egyeznek a szervezet jelenlegi irányával.”

Djokovic hozzátette: a jövőben a teniszre és a családjára fog összpontosítani és olyan módon segíti a sportágat, amely tükrözi az elveit és a feddhetetlenségét.

A PTPA közleményben reagált, hangsúlyozva: a játékosok azért hozták létre a testületet, hogy erősebb legyen a hangjuk, és nyitottak bármilyen probléma megoldására.

„A PTPA-t játékosok irányítják és nyílt kommunikációval, közös döntéshozatallal működik. Mindig készen állunk arra, hogy megbeszéljük a problémákat” – írta a PTPA.

A PTPA tavaly márciusban jogi lépéseket tett többek között az ATP, a WTA és a Nemzetközi Tenisz Szövetség ellen, azzal vádolva őket, hogy nem segítik a játékosok versenyeztetését. Szeptemberben a négy Grand Slam-torna szervezői is bekerültek a vádlottak közé, mondván, ők sem tesznek meg mindent a teniszezők jólétéért.

Djokovic a procedúra elindításakor kijelentette, hogy nem ért minden ponttal egyet.