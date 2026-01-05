Sport
Győzelmével újra élen az Internazionale
A Serie A 18. fordulójában történt
A Fiorentina elmozdult az utolsó helyről, mivel hazai pályán - Moise Kean 92. percben szerzett góljával - 1-0-ra legyőzte a Cremonesét.
Serie A, 18. forduló: Fiorentina-Cremonese 1-0 (0-0), Hellas Verona-Torino FC 0-3 (0-1), Internazionale-Bologna 3-1 (1-0), korábban: Lazio-Napoli 0-2 (0-2), szombaton játszották: Atalanta-AS Roma 1-0 (1-0), Como-Udinese 1-0 (1-0), Genoa-Pisa 1-1 (1-1), Sassuolo-Parma 1-1 (1-1), Juventus-Lecce 1-1 (0-1), pénteken játszották: Cagliari-AC Milan 0-1 (0-0).
A tabella: 1. Internazionale 39 pont, 2. AC Milan 38, 3. SSC Napoli 37, 4. Juventus 33, 5. AS Roma 33, 6. Como 30, 7. Bologna 26...20. Pisa 12.