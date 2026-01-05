Elhunyt Dudás Miklós

Január 5-én meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó, aki még 2014-ben állhatott fel a vb-n a dobogó csúcsára - írta meg a Borsonline.



Az index megkeresésére a a Budapesti Rendőr-főkapitányság a következő tájékoztatást adta:

Tájékoztatjuk, hogy egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A helyszínen a Budapesti Rendőr-főkapitányság megkezdte a szemlét és a körülmények tisztázását.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: a rendőrség helyszíni szemléje nyomán idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel az esettel kapcsolatban. A körülményeket a továbbiakban közigazgatási eljárásban vizsgálják – tette hozzá.



A sportoló a 2009-es ifjúsági világbajnokságon két arany- és egy ezüstérmet szerzett, majd a váltóban a felnőtt világbajnokságon 2010-ben negyedik lett. Utána 2012-es, londoni ötkarikás játékokon utánpótláskorú versenyzőként a hatodik helyet szerezte meg 200 méteren. A 2013-as Európa-bajnokságon K–1 500 méteren ezüstérmes lett, majd a moszkvai világbajnokságon K–1 4×200 méteren Tótka Sándor, Molnár Péter és Hérics Dávid társaként szintén aranyérmet nyert.

Dudás Miklós, miután fölhagyott a kajakozással, több botrányba keveredett az elmúlt években. Garázdaságot és bolti lopást is a számlájára írtak. A sportoló tavaly februárban vesztette el édesapját. Dudás István csaknem fél évig volt kómában, miután egy 18. kerületi benzinkúton hat bokszoló megtámadta, és a földre zuhanva súlyos fejsérülést szenvedett.