Eb láz a női vízilabdában

Cseh Sándor szövetségi kapitány azt szeretné, ha a magyar női vízilabda-válogatott az amerikaiak és a görögök elleni felkészülési mérkőzésekre már elérné azt a szintet, amellyel a január 26-án kezdődő madeirai Európa-bajnokságon akár győzni is képes lehet.

A keret hétfői edzését követően arról beszélt, hogy jelenleg leginkább erőnléti edzések szerepelnek a programban, egyéni képzésekkel, részekre bontott technikai, taktikai elemekkel, s majd ezután következik egy nagyon intenzív szakasz.

Emlékeztetett rá, hogy vasárnaptól együtt edzenek az amerikaiakkal, azután pedig a görögökkel. A tengerentúliakkal lesznek kétkapus tréningek, illetve játszanak három mérkőzést is, 13-án és 15-én Szolnokon, 17-én Budapesten. A görögök 19-én érkeznek, velük valószínűleg 21-én mérkőznek meg, vélhetően a fővárosban. Ekkor már leginkább a játékelemek begyakorlása, a taktikai elemek kialakítása kerül a fókuszba.

Cseh Sándor megemlítette, az elmúlt év olyan szempontból nagyon jól sikerült, hogy a görögön kívül egyik válogatott se tudta legyőzni a magyar csapatot világversenyen, és az együttes két döntőt játszott. Ezzel kicsit magasra tették maguk számára a lécet, ami azért csalóka, mert nemcsak a világkupa szuperdöntőjében, illetve a világbajnokságon győztes görög, hanem a spanyol és a holland csapat is világklasszis, még ha a 2025-ös év nem is sikerült nekik.

„Az is lehet, hogy kimegyünk az Európa-bajnokságra, és százszázalékot hozunk, vagy nagyon jól játszunk, és esetleg ötödikek leszünk. De ezt el kell viselni. Viszont én nem szeretnék e mögé bújni, és azt se szeretném, hogy a csapat e mögé bújjon. Nekünk az a célunk, hogy megpróbáljuk megnyerni az Európa-bajnokságot” – mondta a kapitány, hozzátéve, hogy az amerikaiak és a görögök elleni felkészülési mérkőzésekre már el kell érni az ehhez szükséges színvonalat.

Kiemelte, hogy a keret jelenlegi munkájának három fő eleme van: a mentális fejlődés, az egyéni képzés, és annak felmérése, ki hogyan illeszkedik a csapat játékába.

Az MTI érdeklődésére azt mondta, nincs konkrét időpontja a végleges keret kialakításának, de szeretné, ha „körülbelül 15-én estére többé-kevésbé meglenne a kiutazó csapat”.

„Ha ez előtt egy nappal, vagy utána két nappal lesz, az engem nem fog zavarni. Nem fogom elkapkodni a döntést” – hangsúlyozta.

Jelenleg az Eb-re történő felkészülés áll ugyan a középpontban, a kapitányt azonban a válogatott jövőképe is érdekli, ebből a szempontból is ideális az amerikai válogatottal közös készülés – jegyezte meg.

Leimeter Dóra úgy véli, jól felépített az Eb-ig vezető program.

„A megfelelő mennyiségű munka mellett van idő a pihenésre és a csapatprogramokra is, hogy ne csak az uszodában találkozzunk egymással” – mondta az MTI-nek.

A felkészülés már karácsony előtt elkezdődött, de szerinte jól jött az ünnep alatti pihenő, mert sok mérkőzéssel hosszú volt az őszi szezon, és alighogy vége lett, szinte egyből elkezdtek közösen edzeni. A szilveszteri leállás már rövidebb volt, de mégis nehezebben rázódott vissza a munkába.

Szerinte az edzőtábor az amerikaiakkal jó lesz arra, hogy lássák, hol tartanak, „miket kell még finomhangolni és gyakorolni”, illetve jó erőfelmérőnek ígérkezik, és a gondolkodásbeli gyorsaságukat is fejleszteni fogja.

„Az szokott lenni, hogy az elején elnyomnak minket, mert kevésbé vagyunk hozzászokva az ő fizikális játékukhoz, illetve Európában kevés olyan csapat van, amely annyira fel meri vállalni a szoros emberfogást, mint az amerikaiak. Az első egy-két kétkapun még meglepődünk, amiatt is mindenképpen jó lesz ez, hogy tudjuk, milyen mentalitással és milyen erőbedobással kell nekiállni egy-egy mérkőzésnek.” – fogalmazott.

Szerinte a hollandokra jellemző még ez a fizikális játék, velük pedig találkozhatnak majd a négy közé jutásért.

A kapus Neszmély Boglárka szerint is mindig jól jön a pihenő, és bár a lábtempón már egy nap kihagyás is érződik, fontos a lelki és fizikális feltöltődés, a pihenés és regenerálódás.

„Mindenki tudja, hogy január végétől kell a csúcsformát hozni, de az edzéseken a maximumot szeretnénk nyújtani, mert be kell kerülni a csapatba” – hangsúlyozta.

A jelenlegi keret 22 fős, az Eb-re 15 játékos utazhat.

Neszmély Boglárka is kiemelte az ellenfelekkel közös gyakorlás fontosságát, mert – mint mondta – ezekhez mindig máshogyan állnak hozzá a játékosok, egyúttal pedig más játékelemeket láthatnak és tapasztalhatnak meg.

Hozzátette: nagyon örül, hogy játszhatnak az amerikaiakkal és a görögökkel, „sokkal jobb, mintha saját magunkkal játszanánk”.

A válogatott az Eb-n, Funchalban január 26-án az olimpiai bajnok spanyolokkal, 27-én a románokkal, 29-én pedig a házigazda portugálokkal játszik a B csoportban, ahonnan az első két hely ér továbbjutást. A középdöntőben Cseh Sándor együttese a D csoportból kaphat ellenfelet, melyben a címvédő hollandok, valamint az izraeliek, a svájciak és a britek szerepelnek. Az egymás elleni eredményeket magukkal viszik a csapatok. Az elődöntőbe az első két helyezett jut be.