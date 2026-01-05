Davis Kupa Fucsovics Márton nélkül

A sportági szövetség hétfőn közösségi oldalán jelentette be, hogy Bardóczky Kornél névsorában Marozsán Fábián, Piros Zsombor, Valkusz Máté, Fajta Péter és Füle Mátyás kapott helyet.

„Marozsán Fábiánnal és Piros Zsomborral szinte bárkivel felvesszük a versenyt a Davis Kupában, és a többiek is bizonyították már, hogy lehet rájuk számítani, képesek extra teljesítményre a válogatottban. Minden adott ahhoz, hogy működjön a csapatkohézió, ami elengedhetetlen a sikerhez” – fogalmazott a szakember.

Bardóczky kitért rá, hogy meggyőződése szerint salakon van a legnagyobb esélyük legyőzni a riválist, ezért választották ezt a borítást.

„Természetesen szerettem volna, ha mindkét top százas teniszezőnkre számíthatok. A csapathirdetés előtt többször egyeztettem Fucsovics Marcival, és nyugodtan mondhatom, hogy megértettük egymás érveit, céljait. Elfogadtam, hogy ő a salak miatt most nem vállalja a játékot, mert közvetlenül a DK-találkozó után Rotterdamban indul kemény pályán és nem akar egy sérülést kockáztatni. Mindketten tudjuk, hogy a sorsolásig még sok minden történhet, és lehetőségem van akár hármat is cserélni a most benevezett csapaton” – mondta a szövetségi kapitány.

A rivális hétfőn szintén keretet hirdetett, a névsorból pedig a legnagyobb nevek hiányoznak: az egyéni világranglistán a legjobb ötven között szereplő kilenc amerikai játékos egyike sem tagja a válogatottnak. A legelőkelőbben rangsorolt teniszező a mindössze 21 éves Ethan Quinn a 76., míg Emilio Nava a 88. az ATP-rangsorában. Mellettük két párosspecialistának szavazott bizalmat Bob Bryan szövetségi kapitány: a 41 esztendős Rajeev Ram 28. a páros-világranglistán, amelyen Austin Krajicek az 52. pozíciót foglalja el.

A magyarok – akik először csapnak majd össze a 32-szeres bajnok tengerentúliakkal – Tatabányán a Multifunkcionális Sportcsarnokban fogadják majd riválisukat február 7-8-án.

Az a novembert 23-i, bolognai sorsoláson dőlt el, hogy Marozsánék az Egyesült Államok válogatottjával csapnak össze a selejtező első fordulójában. Mivel a két együttes még nem találkozott, az is sorsoláson dőlt el, hogy Magyarország lesz a házigazda. A továbbjutóra a Csehország-Svédország párharc győztese vár majd a kvalifikáció második fordulójában.

A válogatott tavaly februárban Montrealban 3-2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi kvalifikációjában. Ott a magyarok az osztrákokat fogadták Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat 3-2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába a nyolccsapatos szuperdöntőre.