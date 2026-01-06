Az utolsó pillanatban egy góllal jobbak voltak az olaszok

A magyar férfi vízilabda-válogatott az utolsó másodpercben kapott góllal 10-9-es vereséget szenvedett az olasz csapattól a boszniai Trebinjében zajló felkészülési torna hétfői döntőjében.

Varga Zsolt szövetségi kapitány csapata az utolsó másodpercben kapott góllal vesztette el a mérkőzést

A két együttes másodszor találkozott egymással az Európa-bajnoki felkészülés során, december 20-án a Komjádi uszodában 15-14-re nyertek az olaszok.

Ezúttal az első negyedben mindkét oldalon három-három gól esett, a folytatásban viszont feljavult a magyarok játéka, akik ennek köszönhetően kétgólos előnyben voltak a félidőben. A harmadik nyolc percben megint nem bírtak egymással a felek, de a különbség megmaradt. Az utolsó negyedben a nagyot küzdő olaszok rendezték soraikat, és a magyarok pontatlanságait is kihasználva felzárkóztak, majd 9-9-nél kivédekeztek egy támadást. Tizenhét másodperccel a vége előtt időt kért az olasz szakmai stáb, a megbeszélt figura végén pedig az utolsó másodpercben elengedett lövés a magyarok kapujában kötött ki.

Eredmény, döntő: Olaszország-Magyarország 10-9 (3-3, 2-4, 1-1, 4-1) G.: Iocchi Gratta 3, Dolce 2, Ferrero, Gianazza, Balzarini, Alesiani, Bruni, ill. Vigvári Vince, Vigvári Vendel 2-2, Kovács P., Nagy Ákos, Manhercz K., Varga Vince, Batizi B.

A Trebinjében rendezett minitornán szombaton a görögöket, vasárnap pedig a franciákat verte a magyar csapat.

A belgrádi Európa-bajnokságon szombaton Franciaország, hétfőn Montenegró, két nappal később pedig Málta lesz a magyarok ellenfele. A csoportok első három helyezettje jut tovább a második csoportkörbe.