A ráadásban harcolta ki Mohamed Szalah csapata a továbbjutást

Egyiptom hosszabbítás után 3-1-re legyőzte Benin csapatát és bejutott a negyeddöntőbe a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupáján.

A hétfői első nyolcaddöntőben az egyiptomi Marvan Attia a 69. percben talált be, ám szűk negyedóra múlva Jodel Dossou egyenlített, így jöhetett a hosszabbítás. Jasszer Ibrahim a 99. percben ismét az egyiptomiakat juttatta előnyhöz, és a végén még a Liverpooltól elengedett Mohamed Szalah - Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubtársa - is eredményes volt.

Eredmények, nyolcaddöntő: Egyiptom-Benin 3-1 (0-0, 1-1, 2-1) - hosszabbítás után később: Nigéria-Mozambik, Fez 20.00

Vasárnap játszották: Marokkó-Tanzánia 1-0 (0-0), Kamerun - Dél-afrikai Köztársaság 2-1 (1-0), szombaton játszották: Szenegál-Szudán 3-1 (2-1), Mali-Tunézia 1-1 (0-0) - tizenegyesekkel: 3-2, kedden játsszák: Algéria-Kongói DK, Rabat 17.00, Elefántcsontpart-Burkina Faso, Marrákes 20.00.

A negyeddöntők párosítása: Mali-Szenegál, Tanger, péntek 17.00, Kamerun-Marokkó, Rabat, péntek 20.00, Egyiptom - Elefántcsontpart/Burkina Faso, Agadir, szombat 20.00, Algéria/Kongói DK - Nigéria/Mozambik, Marrákes, szombat 17.00