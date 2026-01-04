2026. január 8., csütörtök

Előd

Sport

Vízilabda: Kiütötte a franciákat, döntős a magyar válogatott

A két együttes másodszor találkozott egymással az Európa-bajnoki felkészülés során

MH/MTI
 2026. január 4. vasárnap. 21:59
Frissítve: 2026. január 5. 9:54
A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes, 20-7-es győzelmet aratott a francia csapat felett a boszniai Trebinjében zajló felkészülési torna második játéknapján, vasárnap.

Fotó: Facebook/VLV - magyar férfi vízilabda-válogatott

December elején Párizsban csak ötméteresekkel diadalmaskodott Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese.

A franciák ezúttal csak a második negyed közepéig tudták tartani a lépést a nyitókörben szombaton a görögöket legyőző magyarokkal, akik Vismeg Zsombor vezetésével a harmadik játékrész derekán már négy góllal elléptek (9-5).

A záró nyolc percben már hatalmas fölényben játszott a magyar csapat, amely 8-1-re nyerte meg ezt a szakaszt.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, B csoport: Magyarország-Franciaország 20-7 (2-2, 4-1, 6-3, 8-1)

a magyar gólszerzők: Vismeg 5, Vigvári Vi. 4, Burián 3, Fekete 2, Szalai, Jansik Sz., Tátrai, Vigvári Ve., Angyal, Batizi 1-1

"Ismét végig nagyon koncentrált volt a védekezés, azt kell belevésni a fejünkbe, hogy ezzel a csapatmunkával lehetünk eredményesek, a blokkokkal, védésekkel, labdaszerzésekkel" idézte a magyar szövetség honlapja Varga Zsoltot.

Hozzátette: ha ilyen taktikai egységben játszanak, akkor ki tudják iktatni az ellenfelek játékának kulcselemeit, és ilyenkor a támadás is sokkal eredményesebb lehet, hiszen a gyors ellenakciókkal fokozatosan szétzilálták a riválisukat.

"Ez ma egy újabb remek visszajelzés volt mindenkinek arról, melyik az az út, amin haladnunk kell" - vélekedett a kapitány.

A magyar válogatott a torna hétfői döntőjében, 20.30-tól az olaszokkal játszik.

A belgrádi Európa-bajnokságon jövő szombaton Franciaország, január 12-én Montenegró, 14-én pedig Málta lesz a magyarok ellenfele. A csoportok első három helyezettje jut tovább a második csoportkörbe.

