Tyson Fury újra a ringben?

A korábbi nehézsúlyú 37 éves brit sportoló legutóbb több mint egy évvel ezelőtt, 2024 decemberében lépett kötelek közé, amikor másodszor is kikapott a királykategóriában címvédő ukrán Olekszandr Usziktól.

Fury 2020 és 2024 között birtokolta a WBC szervezet világbajnoki övét, amelyet 2024 májusban vett el tőle Uszik. Eddigi karrierje alatt 37 profi meccset vívott, 34-et megnyert (24-et kiütéssel), s egy döntetlen mellett kétszer veszített, mindkét alkalommal pontozással.

Pályafutása során több alkalommal jelentette már be visszavonulását, de közösségi oldalának vasárnapi tanúsága szerint úgy tűnik, ezúttal sem végleges a kijelentése. Olyannyira, hogy Thaiföldön már edzésbe is állt.

Azt nem említette, ki lesz a következő ellenfele, de sportági találgatások szerint honfitársával, a nigériai származású Anthony Joshuával, a WBO-bajnok Fabio Wardleyval, vagy Daniel Dubois-val fog összecsapni idén, esetleg harmadszor is megmérkőzik Uszikkal.