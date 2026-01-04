Szoboszlaiék a ráadásban buktak el két pontot

Itt még nagy volt a liverpooliak öröme, hiszen 1-2 volt az állás, aztán pár perc múlva egalizált a Fulham

Mindkét magyar válogatott futballista végigjátszotta az összecsapást, amelyen a házigazdák és a Liverpool is szerzett egy-egy olyan gólt, amelyet elsőre les miatt érvénytelenített a játékvezető, de a VAR-vizsgálat után megadta a találatot.

A bíró végül hét percet hosszabbított, a ráadás közepén pedig a holland Cody Gakpo talált be, de nem sokáig örülhetett, mert érkezett Harrison Reed, aki egy óriási góllal mentett pontot a hazai csapatnak.

A Liverpool egymást követő második bajnokiján játszott döntetlent, a Fulhammel szemben pedig immár három bajnoki óta nyeretlen.

ANGOL PREMIER LEAGUE - 20. FORDULÓ

FULHAM–LIVERPOOL FC 2–2 (1–0)

London, Craven Cottage. Vezette: Pawson

FULHAM: Leno – I. Diop, J. Andersen, Cuenca – Castagne, Sz. Lukics (Reed, 90+2.), Cairney (Berge, 74.), A. Robinson – H. Wilson (A. Traoré, 85.), Smith Rowe (Kevin, 74.) – R. Jiménez (Kusi-Asare, 85.). Menedzser: Marco Silva

LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones (Chiesa, 85.) – Szoboszlai, A. Mac Allister, Wirtz (J. Frimpong, 76.) – Gakpo (J. Gomez, 90+6.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: H. Wilson (17.), Reed (90+7.), ill. Wirtz (57.), Gakpo (90+4.)