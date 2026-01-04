Spanyolországban edzőtáborozik a Fradi

2026. január 8., csütörtök

MH/MTI
 2026. január 4. vasárnap. 12:53
A labdarúgó Fizz Ligában címvédő Ferencváros spanyolországi edzőtáborban készül az NB I és az Európa-liga tavaszi folytatására, a fővárosi klub azt azonban egyelőre nem közölte, kik utaznak el a csapattal csütörtökön La Mangába.

Spanyolországba utazik edzőtáborozni a Fradi
Fotó: Facebook/Ferencvárosi Torna Club

A zöld-fehérek honlapjának beszámolója szerint a keret hétfőn kezdi újra az edzéseket, s január 16-ig a tervek szerint három felkészülési mérkőzést is játszik: jövő szombaton a német másodosztályban szereplő Holstein Kiel, két nappal később Bolla Bendegúz osztrák csapata, a Rapid Wien lesz az ellenfél, míg január 15-én a dán FC Midtjyllanddal csap össze Robbie Keane együttese.

A bajnoki tabella második helyén álló, az El-ben már biztosan továbbjutó Ferencváros azt nem közölte, hogy kik lesznek az utazó keret tagjai, így nem tudni, hogy az egyaránt magyar válogatott, eladás előtt álló Tóth Alex és Varga Barnabás ott lesz-e Spanyolországban.

A Ferencváros a második helyről várja a Fizz Liga január 24-25-i, 19. fordulóját, amelyben a listavezető Győrt fogadja majd.

