Serie A: már az első félidőben döntött a címvédő
A Lazio otthonából vitte el a pontokat a Napoli
Gólöröm dél-olasz módra: az SSC Napoli ötödik sikerét aratta a legutóbbi hat meccséből
Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton
A Szuperkupa-győztes nápolyiak legutóbbi hat bajnokijukból ötödször nyertek.
Serie A, 18. forduló: Lazio-Napoli 0-2 (0-2), később: Fiorentina-Cremonese 15.00, Hellas Verona-Torino 18.00, Internazionale-Bologna 20.45, szombaton játszották: Atalanta-AS Roma 1-0 (1-0), Como-Udinese 1-0 (1-0), Genoa-Pisa 1-1 (1-1), Sassuolo-Parma 1-1 (1-1), Juventus-Lecce 1-1 (0-1), pénteken játszották: Cagliari-AC Milan 0-1 (0-0).