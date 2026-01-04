2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Serie A: már az első félidőben döntött a címvédő

A Lazio otthonából vitte el a pontokat a Napoli

MH/MTI
 2026. január 4. vasárnap. 16:53
Megosztás

Az olasz labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának vasárnapi játéknapján a vendégek Leonardo Spinazzola és a koszovói Amir Rrahmani révén már az első játékrészben beállították a végeredményt, a második félidőre pedig három piros lap jutott, amiből kettőt a hazaiak kaptak.

Serie A: már az első félidőben döntött a címvédő
Gólöröm dél-olasz módra: az SSC Napoli ötödik sikerét aratta a legutóbbi hat meccséből
Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

A Szuperkupa-győztes nápolyiak legutóbbi hat bajnokijukból ötödször nyertek.

Serie A, 18. forduló: Lazio-Napoli 0-2 (0-2), később: Fiorentina-Cremonese 15.00, Hellas Verona-Torino 18.00, Internazionale-Bologna 20.45, szombaton játszották: Atalanta-AS Roma 1-0 (1-0), Como-Udinese 1-0 (1-0), Genoa-Pisa 1-1 (1-1), Sassuolo-Parma 1-1 (1-1), Juventus-Lecce 1-1 (0-1), pénteken játszották: Cagliari-AC Milan 0-1 (0-0).

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink