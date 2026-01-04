2026. január 8., csütörtök

Piros Zsombor korai búcsúja Hongkongtól

A 35 éves német német Jan-Lennard Struff állta útját

 2026. január 4. vasárnap. 13:54
Piros Zsombor búcsúzott a 780 ezer dollár (255 millió forint) összdíjazású, hongkongi keménypályás férfi tenisztorna selejtezőjének első fordulójában.

Piros Zsombor korai búcsúja Hongkongtól
Piros Zsombor kiesett Hongkongban (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Belga/Belga Mag/Virginie Lefour

A 26 éves, világranglistán 164. magyar játékos a kvalifikáció nyitókörében a német Jan-Lennard Struff-fal (83.) találkozott. A 35 esztendős rivális az első szettben kétszer is brékelni tudta az Australian Open selejtezőjére készülő Pirost, aki a második játszmában hiába vezetett 5:2-re is, végül rövidítésben alulmaradt, és 1 óra 42 perc alatt, 7:5, 7:6 (7-3)-ra kikapott.

Az ázsiai viadalon Marozsán Fábián hétfőn a szabadkártyás kínai Vu Jiping ellen kezd a 32-es főtáblán.

