Kylian Mbappé 39 bajnoki góllal lett 2025 legjobbja

Kylian Mbappé nyerte el a nemzeti bajnokságok legjobb góllövőjének járó éves díjat az IFFHS-nél, miután 39 gólt szerzett a Real Madrid színeiben a La Ligában 2025-ben.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet összegzése szerint a spanyol együttes francia világbajnoka mögött az Inter Miami argentin világsztárja, Lionel Messi végzett másodikként 35 bajnoki találattal, míg a harmadik az angol Harry Kane, a Bayern München ásza lett, aki 31-szer volt eredményes a Bundesligában a múlt évben.

Az IFFHS 33 nevet tartalmazó 2025-ös listáján, amelyre 22 góllal lehetett felférni, a szaúdi al-Nasszrt erősítő portugál Cristiano Ronaldo 28 góljával a hetedik. A tavaly 27 gólig jutott Erling Haaland, a Manchester City norvég "gólvágója" kilencedik, a nagyszülei révén magyar gyökerű svéd Viktor Gyökeres, aki a múlt esztendőben 26-szor talált be bajnoki meccseken a portugál Sporting, majd átigazolását követően a londoni Arsenal színeiben, a 13. helyen zárt.