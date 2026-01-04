Kikapott az AS Roma

Az egyetlen érvényes gólt Giorgio Scalvini szerezte a 12. percben, s bár később csapattársa, Gianluca Scamacca is betalált, a VAR-vizsgálat után a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. A rómiaiak a Cagliari (0-1) és a Juventus (1-2) után harmadik egymást követő idegenbeli bajnokijukat bukták el egy góllal.

A fővárosiakat irányító Gian Piero Gasperini először találkozott ellenfélként az Atalantával azóta, hogy kilenc év után tavaly nyáron távozott a bergamói együttes vezetőedzői posztjáról.

Serie A, 18. forduló: Atalanta-AS Roma 1-0 (1-0), korábban: Como-Udinese 1-0 (1-0), Genoa-Pisa 1-1 (1-1), Sassuolo-Parma 1-1 (1-1), Juventus-Lecce 1-1 (0-1), pénteken játszották: Cagliari-AC Milan 0-1 (0-0).

Vasárnap játsszák: Lazio-Napoli 12.30, Fiorentina-Cremonese 15.00. Hellas Verona-Torino 18.00. Internazionale-Bologna 20.45-