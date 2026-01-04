Kamerun és a házigazda Marokkó is negyeddöntős

A hazai csapat Tanzániát győzte le 1-0-ra Rabatban. A meccs egyetlen - érvényes - gólját Asraf Hakimi passzából Brahim Díaz szerezte a 64. percben. A házigazdák a 15. percben is betaláltak, de azt les miatt nem adta meg a játékvezető. Hakimi - aki először volt kezdő a kontinenstornán - a hatvanadik percben szabadrúgásból a keresztlécet találta el.

A marokkói válogatott középpályájának egyik kulcsembere, Azzedine Ounahi a szombati edzésen megsérült, elszakadt egy izom a vádlijában - tulajdonképpen kiújult egy közelmúltbeli sérülése -, ezért öt-hat hétig nem játszhat.

Az ötszörös aranyérmes Kamerun 2-1-re nyert a Dél-afrikai Köztársaság ellen, szintén Rabatban. Jövő pénteken Szenegál és Mali Tangerben, Marokkó és Kamerun pedig Rabatban találkozik egymással a negyeddöntőben.

Eredmények, nyolcaddöntő: Marokkó-Tanzánia 1-0 (0-0), Kamerun - Dél-afrikai Köztársaság 2-1 (1-0), szombaton játszották: Szenegál-Szudán 3-1 (2-1), Mali-Tunézia 1-1 (0-0) - tizenegyesekkel: 3-2, hétfőn játsszák: Egyiptom-Benin, Agadir 17.00 Nigéria-Mozambik, Fez 20.00 kedden játsszák: Algéria-Kongói DK, Rabat 17.00 Elefántcsontpart-Burkina Faso, Marrákes 20.00.