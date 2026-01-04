Fejelt, kapásgólt lőtt és sarkazott

Xabi Alonso együttese Gonzalo Garcia fejesével szerzett vezetést a 20. percben. A 21 éves csatár a második félidő elején egy gyönyörű kapáslövéssel duplázta meg csapata előnyét, amit Raul Asensio 6 perccel később egy fejesből pedig háromgólosra növelt. A Betis a kolumbiai Cucho Hernandez révén szépített. A mérkőzést végleg eldöntő negyedik hazai találatot is a saját nevelésű csatár sarkazta a sevillai kapuba, aki először kezdett bajnokin és először szerzett gólt La Liga-találkozón a Real Madridban. Az 5-1-es végeredményt Fran Garcia állította be a ráadásban.

La Liga, 18. forduló: Sevilla-Levante 0-3 (0-1), Real Madrid-Real Betis 5-1 (1-0).

SPANYOL LA LIGA - 18. FORDULÓ

REAL MADRID–REAL BETIS 5–1 (1–0)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 75 190 néző. Vezette: A. Hernández

R. MADRID: Courtois – Valverde, Asencio, Rüdiger (F. Mendy, 89.), Carreras – Rodrygo (Güler, 77.), Camavinga, Tchouameni (Dani Cabellos, 81.), Jude Bellingham – Gonzalo García (Fran García, 88.), Vinícius Júnior (Mastantuono, 77.). Vezetőedző: Xabi Alonso

BETIS: Alvaro Valles – Ortíz (Bellerín, a szünetben), Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez – Deossa (Lo Celso, a szünetben), Roca (Altimira, 67.) – Antony (Pablo García, 88.), Fornals, Ruibal (Riquelme, 67.) – Cucho Hernández. Vezetőedző: Manuel Pellegrini

Gólszerző: Gonzalo García (20., 50., 82.), Asencio (56.), Fran García (90+4.), ill. Cucho Hernández (66.)

Később: Alavés-Real Oviedo 18.30, Real Mallorca-Girona 18.30, Real Sociedad-Atlético Madrid 21.00, szombaton játszották: Celta Vigo-Valencia 4-1 (1-0), Osasuna-Athletic Bilbao 1-1 (1-0), Elche-Villarreal 1-3 (1-2), Espanyol-FC Barcelona 0-2 (0-0), pénteken játszották: Rayo Vallecano-Getafe 1-1 (1-0).