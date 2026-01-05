Dakar-rali: De Mévius és Canet nyerte az első szakaszt

Az autósoknál a belga Guillaume de Mévius, a motorosoknál pedig a spanyol Edgar Canet nyerte a Dakar-rali első, vasárnapi szakaszát. A motoros Gyenes Emánuel a 22. lett.

A verseny honlapja szerint a motorosoknál a szombati prológgal megegyezett a végső sorrend, azaz Canet mögött a címvédő ausztrál Daniel Sanders lett a második, míg a harmadik időt az amerikai Ricky Brabec érte el. A szatmárnémeti születésű Gyenes - akinek ez a 16. Dakarja - 25:22 perces hátránnyal zárt.

Az autósoknál De Mévius és francia navigátora, Mathieu Baumel Minije mögött a veterán katari, Nasszer al-Attijah zárt másodikként a Daciával, míg a nap egyik legnagyobb meglepetését a cseh Martin Prokop és Viktor Chytka okozta azzal, hogy nem gyári Fordjukkal a harmadik helyen végeztek.

A több mint 800 résztvevővel elrajtolt 48. Dakar-ralin - amely a világ leghosszabb és legnehezebbnek tartott tereprali-versenye - csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakasz és majdnem 8000 kilométeres össztáv vár a résztvevőkre Szaúd-Arábiában.

Az idei Dakar a hatodik, amelyet a szaúdi sivatagban bonyolítanak le, a cél is Janbuban lesz január 17-én.

Eredmények, 1. szakasz (Janbu-Janbu, 305 km): autósok: 1. Guillaume de Mévius, Mathieu Baumel (belga, francia, Mini) 3:07:49 óra, 2. Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 40 másodperc hátrány, 3. Martin Prokop, Viktor Chytka (cseh, Ford) 1:27 perc h.

Motorosok: 1. Edgar Canet (spanyol, KTM) 3:16:11 óra, 2. Daniel Sanders (ausztrál, KTM) 1:02 perc h., 3. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 1:32 p h. ...22. Gyenes Emánuel (romániai) 25:22 perc h.