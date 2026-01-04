2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Az FTC női kézisei húsz góllal győztek

Nem volt esélye az ezer sebből vérző Dunaújvárosnak

MH/MTI
 2026. január 4. vasárnap. 18:53
Frissítve: 2026. január 5. 9:57
Megosztás

A Ferencváros házigazdaként 33-13-ra legyőzte a Dunaújvárost a női kézilabda NB I vasárnapi mérkőzésén. A Magyar Kupa-címvédő fővárosiak minden mezőnyjátékosa szerzett gólt, a legeredményesebb a francia Orlane Kanor volt hat találattal, Szeibert Anna pedig öttel zárt.

Az FTC női kézisei húsz góllal győztek
Egejuru Euniké Sára, a Dunaújváros (b) és Klujber Katrin, a Ferencváros játékosa a női kézilabda NB I-ben játszott FTC-Rail Cargo Hungaria - Dunaújvárosi Kohász KA mérkőzésen a fővárosi Elek Gyula Arénában 2026. január 4-én
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Eredmény: FTC-Rail Cargo Hungaria - Dunaújvárosi Kohász KA 33-13 (19-6).

A tabella: 1. Győri Audi ETO KC 18 pont, 2. FTC-Rail Cargo Hungaria 18, 3. DVSC Schaeffler 18...13. Dunaújváros 2, 14. Kozármisleny 0.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink