Sport
Az FTC női kézisei húsz góllal győztek
Nem volt esélye az ezer sebből vérző Dunaújvárosnak
Egejuru Euniké Sára, a Dunaújváros (b) és Klujber Katrin, a Ferencváros játékosa a női kézilabda NB I-ben játszott FTC-Rail Cargo Hungaria - Dunaújvárosi Kohász KA mérkőzésen a fővárosi Elek Gyula Arénában 2026. január 4-én
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Eredmény: FTC-Rail Cargo Hungaria - Dunaújvárosi Kohász KA 33-13 (19-6).
A tabella: 1. Győri Audi ETO KC 18 pont, 2. FTC-Rail Cargo Hungaria 18, 3. DVSC Schaeffler 18...13. Dunaújváros 2, 14. Kozármisleny 0.