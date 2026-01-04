Az FTC női kézisei húsz góllal győztek

A Ferencváros házigazdaként 33-13-ra legyőzte a Dunaújvárost a női kézilabda NB I vasárnapi mérkőzésén. A Magyar Kupa-címvédő fővárosiak minden mezőnyjátékosa szerzett gólt, a legeredményesebb a francia Orlane Kanor volt hat találattal, Szeibert Anna pedig öttel zárt.